Ibai Llanos es el ‘rey’ de Internet. Este creador de contenidos vascos ha tocado la tecla para desbloquear una nueva forma de comunicar. Comenzó su carrera en el año 2014, poniendo voz a videojuegos, pero su carrera se ha ramificado y con tan solo 25 años ya se ha convertido en el referente de toda una generación millennial, sin que eso signifique que el público más mayor no consuma sus vídeos. Igual narra un evento de ‘gaming’ que charla con Neymar, Gerard Piqué o Sergio Ramos como si de un amigo suyo de su Deusto natal se tratase. Ibai tiene en Twitch y YouTube sus dos plataformas preferidas. En la segunda supera los 5 millones de suscriptores y tiene un canal derivado ‘Charlando tranquilamente’, en el que vuelva las entrevistas que realiza a rostros conocidos.

El ‘streamer’ tiene un don para comunicar gracias a esa voz grave y a una fina ironía. La naturalidad, la espontaneidad, el sentido del humor y la sencillez son algunas de las virtudes de este vasco que jamás imaginó que llegaría a lo más alto cuando jugaba a la consola en casa de sus padres. Ibai dejó el País Vasco con 20 años para mudarse a Barcelona y trabajar en la Liga de Videojuegos Profesionales (LVP). Un paso que fue complicado dar ya que estaba muy apegado a su familia, en especial a su abuelo Pedro. Nadie le garantizó el éxito ya que apenas cobraba 1.000 euros y su familia vivía una situación económica acuciante.

Pero Ibai es una de esas personas que siente pasión por lo que hace y así consiguió llegar a G2eSports, donde su popularidad se disparó. Empezar a jugar a videojuegos con algunos de los mayores cracks del fútbol: Neymar, Courtois, Kun Agüero…y hasta recibió en su casa al mismísimo C. Tangana, de rabiosa actualidad tras sacar el mejor disco de su carrera. Eso sin contar sus charlas con Gasol o Ricky Rubio. Sus ganancias se dispararon y solo con Twitch es capaz de ingresar 1,4 millones de euros al año.

Quien espere encontrar en Ibai Llanos un hombre emborrachado de fama, se equivoca. Pese a sus millonarias ganancias, tiene los pies muy en el suelo. Sin embargo sí que ha sufrido mal de altura y es que el hecho de llegar a ser tan conocido, hasta el punto de que un pabellón entero coree tu nombre, le ha generado cierta ansiedad reconocida por él mismo.

Repasemos ahora alguna de sus curiosidades. No se le atribuye novia, aunque siempre se ha bromeado con que salía con Ester Expósito. Vive en la misma que Ander, su mejor amigo. Se conocen desde la infancia y son inseparables. Su equipo de fútbol preferido es el Real Madrid aunque también le tira el Athletic de Bilbao. Le encantan los animales y tiene una perrita llamada Kena. Su plato de comida favorito son los macarrones y en alguna ocasión ha compartido en sus redes sociales sus fallidos intentos por hacer dieta.

Una de las últimas anécdotas las contó con Jordi Évole, en una entrevista que realizó el pasado fin de semana. La protagonizó en el conocido restaurante Arzak de Barcelona: «Había reservado, pero no había dicho que iba en pantalón corto. Voy allí, con unas pintas tremendas: pantalón corto, un tío gordo, con barba, recién levantado. Me dijeron que por el dress code no entraba. Tenía tantas ganas que me fui a comprar un pantalón, entro para comprarme uno negro y largo. No me cabe ninguno. Por fin encuentro uno que me va bien: 800 euros el pantalón. A punto estuve de comprarlo, pero finalmente no quise». Al final, acabó comiendo en un kebab.

Así es Ibai Llanos, el hombre del que todo el mundo habla, en unas pequeñas pinceladas.