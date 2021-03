No diga éxito, diga C. Tangana. El artista ha encontrado la fórmula exacta para convertir en oro todo lo que toca y así lo demuestra la acogida que ha tenido su último disco. ‘El Madrileño’ ha conseguido colocarse en el top 1 de Spotify España, siendo el álbum y canción (‘Ingobernable’) más escuchados en la primera semana desde su lanzamiento el pasado 26 de febrero. Mientras el país se deja atrapar por esas guitarras flamencas, el duende de sus canciones, la calidad de sus colaboraciones y esos ritmos tan pegadizos, su popularidad se dispara. Y él lo saborea.

No exageramos si decimos que actualmente el referente español en el género urbano. Algo que ha conseguido con trabajo y haciendo una música que gusta a los más de nueve millones de oyentes mensuales que tiene (solo) en Spotify. Lo explícito de sus letras ha sido siempre una de sus señas de identidad. De manera paralela a su carrera, C. Tangana ha ido desarrollando un estilo propio a la hora de vestir que le ha conferido una estética reconocible. Cadenas y colgantes de oro, zapatos clásicos o camisas de algodón son un básico en su armario. Detrás de cada look hay un significado que buscamos conocer de la mano de Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación; agencia press especializada en diseño y belleza.

Reyes hace un buen resumen sobre las líneas maestras que marcan el vestuario del artista madrileño: «El estilo de C. Tangana está marcado por una estética con cantidad de tintes y guiños a la España Caní: la estética de un hombre patriarca, de pelo en pecho y, a aparentemente, tradicional». Algo que quizás muchos no sabían es que esto responde a una tendencia extendida: «Esta estética es en realidad actual y muy en tendencia en ciertos núcleos de insiders de la capital madrileña desde el 2017. Se empezó a poner de moda desde esas fechas en locales como Sala Cocó u otros locales ‘trash’ dónde el reguetón y el trap son el hilo conductor de esa sociedad», cuenta.

Para crear un ‘outfit’, C. Tangana se vale de la inspiración de algunos de los más prestigiosos diseñadores, mezclado con algún que otro guiño a la moda española: «Este estilo que defiende el artista ha llegado para quedarse y está avalado por firmas de lujo como Gucci, Fendi, D&G y algunas naciones como Palomo Spain, María Escoté y Ana Locking, entre otras». Es un estilo donde los pantalones de pinza y corte rectos a juego con americanas y camisetas de tirantes de algodón son un ‘must have’. También las americanas con pantalones de deporte o chándal. Las joyas XXL en oro macizo y los zapatos castellanos con calcetines de hilo completan normalmente el estilismo», dice Jesús Reyes.

El intérprete de ‘Tú me dejaste de querer’ no deja indiferente a nadie con un estilo que, guste o no, está bien valorado y así lo deja claro el CEO de CoolHuntingMadrid: «Una estética que C. Tangana no solo luce en cada uno de sus videoclips, también en sus salidas públicas y que, personalmente, me parecen todo un acierto. Su imagen y su arte representan 100% la cultura y estilo de vida de la generación Z, quienes idolatran la moda retro de los años 80, 90’s y 2000».

Durante los últimos tiempos, C. Tangana nos ha dejado algún que otro estilismo para el recuerdo. Repasamos en fotos y de la mano de nuestro experto algunos de los más icónicos.