C. Tangana lo ha vuelto a hacer. ‘El Madrileño’, que así es como se autodenomina y como ha llamado a su nuevo disco, ha revolucionado la industria musical con su nuevo trabajo. Apenas le ha bastado un fin de semana para colocar su flamante trabajo en todos los tops de éxitos y de playlist más escuchadas. El cantante ha armado un buen revuelo y con esa nube de éxito se presentó en el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de ese aroma de triunfo, de la gestión de críticas y de paso presumir de ‘colegueo’ con Pablo Motos.

El artista español es la referencia actual en género urbano en nuestro país, un peso que lleva encantado sobre sus hombros y que el presentador le recordó nada más comenzar el programa. «¿Eres consciente de que el éxito de este disco se te puede ir de las manos?», a lo que C. Tangana contestó: «Creo que está controlado, llevo muchos años de carrera detrás para volverme más loco de lo que estoy».

La entrevista estuvo llena de bromas y risas. Motos se confesó un fan del nuevo trabajo de ‘El Madrileño’ y demostró su complicidad con él, permitiéndose incluso alguna que otra licencia: «¿Cómo llevas tener tanta atención a tu alrededor? No te enfades, pero no pareces la persona más sociable del planeta». Entre carcajadas, C. Tangana salió airoso del paso: «Creo que he mejorado. Esto fue un motivo para mí de gran pesar hace muchos años».

Fue ahí cuando el cantante desveló que para llegar a este disco ha tenido que pasar un proceso interno difícil, la conocida crisis de los 30, agravada por las feroces críticas recibidas. «Este disco nace de esa crisis. Ahora me siento en mi mejor momento, pero con 28 años sentía que mi personaje no estaba a la misma altura a la que yo me sentía», contó.

C. Tangana vivió un bajón que a punto estuvo de costarle su carrera: «Estuve 2 años sin hacer música porque no aguantaba ponerme delante de las cámaras y tener que venderme… ahora lo llevo mejor. La realidad es que me costaría mucho no convertirme en gilipollas si no fuera por los amigos que te ponen en tu sitio siempre». Y desveló su receta para sobrellevar a los ‘haters’: «Yo tenía un amigo que decía: ‘si le gusta a más de 150 personas es que es una mierda’. Es algo que hay cierta gente que lo tiene muy interiorizado».

A la hora de componer, el músico no sigue una rutina clara, pero confiesa que le ha funcionado para ser un artista de éxito: «Creo que mi forma de trabajar no es la normal por las caras que ponen los que colaboran conmigo, es un poco desordenada, llego sin nada al estudio, sólo con la intención, vivo mucho del momento y consigo así una energía tremenda». Otro de los momentos más divertidos de ‘El Hormiguero’ fue cuando Pablo Motos le recordó a C. Tangana sus palabras acerca de querer ser recordado como Julio Iglesias. ¿A qué se refería? «Lo digo a nivel de leyenda porque me gustaría aspirar a eso, hay gente que no sabe quién es Julio Iglesias, pero sí reconoce su aroma, su perfil».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

La entrevista terminó con sorpresa incluida, llevada a cabo por el Equipo Com Unity Danza de Madrid, que una coreografía de Tutting o baile geométrico, con 37 bailarines acompañados por la música de ‘El Madrileño’. Un show que dejó a C. Tangana boquiabierto. Y así finalizó el paso de este controvertido artista por el programa de ‘7 y acción’, que logró mantener pegados al televisor a 3,1 millones de espectadores. Una cifra nada desdeñable.