Ester Expósito estrena cambio de look para triunfar en Estados Unidos

Apenas tiene 20 años, pero a Ester Expósito le han sobrado dos para convertirse no solo en una de las actrices más demandadas de España, sino también del panorama internacional. Como muchas otras jóvenes promesas, la madrileña comenzó con pequeños papeles hasta que llegó su gran oportunidad de la mano de ‘Élite’, la serie de Netflix que la convirtió en un fenómeno internacional y protagonista de gran cantidad de récords digitales.

Por sumado a que la ficción se ha convertido en una de las más vistas de los últimos tiempos, está el hecho de que su cuenta de Instagram ha subido como la espuma. Cada una de sus publicaciones pueden fácilmente conseguir un récord, cosa que ha logrado en algunas ocasiones como cuando, por ejemplo, logró en nada menos que 24 horas 7,2 millones de likes -un récord en España- al subir una fotografía en bikini rojo.

Y aunque su último post no ha logrado una interacción tan grande, sí que ha generado muchos titulares. ¿El motivo? El gran cambio de look al que se ha sometido y con el que está un tanto irreconocible. Una regeneración física que llega de la mano de uno de los momentos más importantes de su carrera, su llegada a Estados Unidos. Tras el gran éxito de ‘Élite’, Ester ha decidido probar suerte en la meca del cine, donde la han recibido con los brazos abiertos. Tanto que ya ha protagonizado una portada en un medio internacional, la revista ‘Bello’, que le ha cedido el primer plano en su numero de enero.

¿Y qué hay de novedosa en la imagen? Pues que Ester ya no es rubia, sino muy morena, como antaño lo fuera Alejandra Rubio. Si bien a primera vista no es tan obvio, pues la joven aparece con una coleta y mirando al frente, en el interior si que se puede apreciar a la perfección su radical cambio de look que, por cierto, ha compartido la propia actriz en su cuenta. Esta bien podría ser su foto favorita de la sesión, al igual que ya lo es de millones de sus fans. En ella, Ester presume de una larguísima y negra trenza que le sujeta una mano tatuada. Y si bien esta es la que ha elegido ella, en la cuenta de la revista hay muchas más.

Fotografías de lo más diversas en las que la joven saca toda su sensualidad al posar enfundada en bodies, faldas de tul y vestidos de lo más llamativos, dando la bienvenida a la que podría ser una de las mejores etapas de su vida.

Sin duda, un posado que podría recordar al de las Kardashina, sobre todo por eso del pelo negro y los bodies en color carne, que ha conseguido su objetivo: llamar la atención y poner a Ester Expósito en lo más alto. Otra vez.