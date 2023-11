No ha podido ser. A pesar del espíritu competitivo de Jesulín de Ubrique y de sus ganas de alzarse con el primer puesto en la presente edición de MasterChef Celebrity, el ex torero era ayer expulsado quedándose así a las puertas de la semifinal. Su naturalidad y desparpajo en el programa le han hecho convertirse en uno de los favoritos del público durante esta temporada. También lo es para su hija, Julia Janeiro, la cual no ha dudado en enviarle un bonito mensaje de apoyo tras su salida del concurso.

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique en ‘MasterChef Celebrity’ / RTVE

«Mi ganador», escribía la joven en sus redes sociales junto a la imagen de un corazón y un vídeo donde se recogía el momento televisivo en el que los jueces del ‘talent’ culinario le comunicaban a su padre que debía abandonar el formato. A partir de ahora, tan solo quedan Blanca Romero, Álvaro Escassi, Toñi Moreno, Laura Londoño y Daniel Illescas de cara a la final. Antes de colgar el delantal, Jesulín hizo gala una vez más de su humor para despedirse: «Me voy de aquí muy contento. Yo lo definiría en dos palabras: im-presionante», expresó, provocando que sus compañeros se echaran a reír.

Dedicatoria de Julia Janeiro a su padre / Gtres

Y es que la relación entre el marido de María José Campanario y el resto de concursantes del programa de RTVE se ha vuelto tan estrecha que el ex diestro abría hace unas semanas su finca Ambiciones a algunos de ellos para celebrar una gran comida. Y las imágenes de esta reunión, además, eran compartidas por su orgullosa hija en Instagram junto a un corazón. En ese momento, llamaba la atención que Julia publicase además una fotografía de su madre, a la cual siempre ha intentado proteger en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús Janeiro Bazán (@jesusjaneirobazan)



Con más de 215.000 seguidores en Instagram, Julia Janeiro se ha convertido en toda una influencer, pero si había una regla que seguía a rajatabla desde perfil social era el de publicar solo imágenes de ella sola, dejando para la privacidad sus reuniones familiares y sus actividades más cotidianas. Por eso, a finales de octubre sorprendía que se animase incluso a mandarle un mensaje de cariño a María José Campanario de manera pública.

Julia Janeiro comparte una imagen de su madre / Redes sociales

En el caso de su padre, sin embargo, no es la primera vez que la vemos mostrándole todo su apoyo. La última vez que lo hacía era en el mes de mayo ante los ataques que recibió Jesulín por parte de Belén Esteban. A la de Paracuellos no le sentó nada bien la vuelta a la televisión de su ex pareja y padre de su hija Andrea, asegurando que era un «desgraciado» y que debía acordarse de todos sus hijos en el aspecto económico. Lejos de contestar directamente a estas palabras, Julia Janeiro compartió dos imágenes de su progenitor en El Hormiguero y en Camino a Casa junto a un claro mensaje: «El verdadero amor de mi vida. Te amo, papá».

En agosto de 2021, Julia hacía lo mismo presumiendo de padre en una imagen junto al ex torero en la que le dedicaba un sentido ‘Te quiero’. En aquella ocasión, su madre, María José Campanario, contestó a la publicación con otra declaración de amor para los dos: «Os quiero con toda mi alma», indicó, acompañado por el hashtag #hastadondelaluzllegue.