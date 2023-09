MasterChef Celebrity ha encendido de nuevos sus fogones este jueves. Escasas horas después de desfilar por la alfombra roja del FesTVal de Vitoria, el festival de televisión de la localidad del País Vasco que, desde 2009, acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno; el mítico programa de Radio Televisión Española (RTVE) ha puesto en curso su octava edición, que cuenta, nuevamente, con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera como miembros del jurado.

El cásting completo de ‘MasterChef Celebrity’ 8 / Gtres

Al otro lado, conforman el cásting de concursantes personalidades tan reconocidas en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, como los actores Jorge Sanz, Eduardo Casanova, Miguel Diosdado y Laura Londoño, conocida por su papel de Gaviota en la telenovela, Café con aroma de mujer; las modelos Palito Dominguín, Blanca Romero y Sandra Gago; el influencer Daniel Illescas; la aristócrata y empresaria Genoveva Casanova; el dúo cómico Los Morancos, Jorge y César Cadaval; la presentadora Toñi Moreno; el ex torero Jesulín de Ubrique; la presentadora e influencer Tania Llasera y el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

La participación de este último, cabe recordar, se conoció, precisamente, el pasado mes de mayo, en un momento muy complicado para el caballista. Pues fue en medio del doloroso proceso de duelo por la muerte de su madre, Myriam Escassi y Ruíz y Crespo, a los setenta y ocho años de edad, tras varios años lidiando con una grave enfermedad. La despedida de Myriam se produjo en la más estricta intimidad. Sus restos mortales fueron velados en el tanatorio de San Jerónimo, en Sevilla, ante la presencia de sus familiares y amigos más allegados. «Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaría…Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mí serlo. La persona más fuerte del mundo», fueron las palabras que dedicó Álvaro Muñoz Escassi a su progenitora a través de sus redes sociales.

Los concursantes de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ / Gtres

En este primer programa, los concursantes se han enfrentado al mítico reto de replicar las recetas de alguno de los invitados al formato que, han sido, no contentos con uno, Miguel Ángel Muñoz y Raquel Medroño; ambos ganadores de anteriores ediciones de esta modalidad del concurso. Asimismo, como primer destino de exteriores, los participantes se han trasladado hasta la playa Migjorn, situada en la isla de Formentera, en donde han tenido que preparar, por equipos, un menú sostenible diseñado por ni más ni menos que Nandu Jubany, el reconocido chef catalán que cuenta con distintos espacios gastronómicos en la isla, como Es Codol Foradat, Can Carlitos o Aigua Aire.

Lorena Castell, la última ganadora del concurso

En estos momentos y hasta el final de esta octava edición, quien se encuentra en el trono de vencedora del concurso culinario es Lorena Castell. La colaboradora y presentadora de televisión se alzó con el premio en la pasada edición del formato de Shine Iberia, tras una reñida final contra Manú Baqueiro, conocido por sus papeles en Amar es para siempre o Amar en tiempos revueltos.

Lorena Castell con el premios de ‘MasterChef Celebrity 7’ / Gtres

Entonces, el casting lo completaban Norma Duval, la cantante Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014; Patricia Conde, Xavier Deltell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago; la empresaria María Zurita; la diseñadora y jurado de Maestros de la Costura María Escoté; el periodista deportivo Nico Abad, e Isabelle Junot.