Muere la madre de Álvaro Muñoz Escassi a los 78 años

Álvaro Muñoz Escassi ha recibido un duro revés este fin de semana. Su madre, Myriam Escassi y Ruiz y Crespo falleció el pasado viernes en Sevilla, a los 78 años, debido a una larga enfermedad. Un triste desenlace que ha dejado completamente desolada a la familia.

El jinete que estaba muy unido a su progenitora ha estado arropado en todo momento por sus seres queridos en este complicado episodio de su vida. Estuvo junto a su padre, Juan Luis Muñoz, sus tres hermanos, Juan Luis, Gonzalo, Bárbara. Asimismo, su pareja, María José Suárez fue su gran apoyo en la despedida de su madre.

Su ex pareja, Lara Dibildos, también viajó hasta la ciudad hispalense para darle el pésame. Quien no pudo asistir fue su hijo pequeño, Álvaro, ya que se encuentra estudiando al otro lado del charco, en Estados Unidos.

El pasado 14 de octubre de 2022, Escassi no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su madre. «Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaría….. Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mi serlo. La persona más fuerte del mundo», escribió, al mismo tiempo que adjuntó una imagen junto a ella en la que derrochaban una gran complicidad.

Esta triste perdida llega dos meses después del fallecimiento de Laura Valenzuela, madre de Lara Dibildos y abuela de su hijo. Sin duda, otro duro revés que tuvo que afrontar. No dudó en arropar a la presentadora, demostrando así que pese a que tomaron caminos separados, sentimentalmente hablando, mantienen una buena sintonía y bonita amistad.

Escassi se despide de Laura Valenzuela

A través de su perfil de Instagram, Álvaro Muñoz Escassi se despidió de Laura Valenzuela con un especial mensaje cargado de cariño y admiración. «En primer lugar quiero agradecer a todos, familia, amigos, medios de comunicación, en fin…., a todos los que queríais a Laura», comenzó diciendo.

«Primero pediros perdón a los medios de comunicación por no sentirme en condiciones de atenderos más. Me siento muy especial por todas las personas que me dieron el pésame por Laura y por todos los medios que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa.Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mi y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio, para que sobre todo, todas las personas que querían, admiraban y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quien ha sido Laura Valenzuela. Es admirable siendo hija única que llevara esta situación sola (que hasta yo me enfadaba con ella cuando Alvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe) solo quiero decir que Laura se va en paz, se va feliz y se fue dejando a una de las mejores personas del mundo. Como yo le solía decir, suegra tranquila que está todo bien…», sentenció. Comentario que no dudó en agradecer Lara Dibildos.