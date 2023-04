Terelu Campos o Álvaro Muñoz Escassi: la tierna despedida de los famosos a Laura Valenzuela

Ha pasado ya casi un mes desde que tuvo lugar la muerte de Laura Valenzuela y, sin embargo, su legado sigue estando muy presente entre todos sus seres queridos. Aunque fue en 2012 cuando la que fuera presentadora decidió alejarse del foco mediático para emprender una vida centrada en su salud, siguió siendo recordada por la audiencia dada su impecable trayectoria profesional frente a las cámaras, sobre todo teniendo en cuenta que se convirtió en la primera maestra de ceremonias de la primera pantalla que caló en los hogares de los ciudadanos españoles. Es por ello que sus más allegados, y especialmente su hija Lara, no han querido dejar pasar la oportunidad de rendirle homenaje en un sentido funeral que ha tenido lugar durante esta misma tarde en Madrid.

Han sido muchos los rostros conocidos que se han dejado ver en este tierno último adiós a la madre de Lara Dibildos, entre los que ha estado, como no podía ser de otra manera, su hija. Ataviada con un total look negro y gafas de sol para ocultar una gran parte de su rostro de los rayos de sol y de la gran presencia mediática, la hija de José Luis Dibildos ha aprovechado para despedirse de manera definitiva de su progenitora, atendiendo con el máximo respeto a todos los reporteros que se habían desplazado a hacer lo propio. Un momento repleto de emociones en el que Lara también ha podido interactuar con algunos de los asistentes, los cuales le han brindado el máximo apoyo para comenzar esta nueva etapa de su vida sin su madre y con el apoyo de los pilares fundamentales de su vida, que no son otros que sus hijos.

Otra de las figuras más destacadas en este funeral ha sido la de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos ha sido durante esta misma tarde una de las grandes ausencias en el plató de Sálvame para así poder despedirse de Lara Dibildos como es debido y con un outfit también negro en señal de luto y respeto hacia la difunta y hacia sus familiares cuando no ha pasado ni un mes desde su trágica partida. Algo que también ha hecho Álvaro Muñoz Escassi como ex pareja de la hija de Laura Valenzuela y padre de uno de sus hijos en señal de apoyo hacia la que fuera su compañera de vida.

Quien tampoco ha querido perderse este último adiós ha sido Pepe Navarro. Al haber sido durante años uno de los presentadores más destacados del panorama nacional, el periodista ha guardado un gran respeto hacia Laura Valenzuela, motivo por el que ha querido despedirse de ella en este homenaje que probablemente pase a formar parte de la historia de la comunicación de España y al que también ha asistido Pablo Sebastián, mítico pianista del programa Cine de Barrio que recientemente participó en el espacio televisivo de Telecinco Pesadilla en el paraíso.