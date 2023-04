Justo cuando se cumplen dos semanas desde que Lara Dibildos (51) diera el último adiós a su madre, Laura Valenzuela, que falleció el pasado 17 de marzo a los 92 años de edad en el hospital de La Princesa, en Madrid, tras un último bache de salud; la actriz y presentadora ha reaparecido en el plató de Viernes Deluxe para relatar cómo se encuentra y cómo fue su despedida de su progenitora. Visiblemente emocionada, Lara ha revelado que «es muy duro levantarse sin ella». Sin embargo, es consciente de que «necesitaba descansar».

«Es duro, pero llega un momento en el que necesitaba descansar. Era peleona, tenía una fuerza tremenda. Ha tenido una calidad de vida tremenda y ya era el momento de decir que si no iba a tener esa misma calidad de vida (…) Era el momento. Nos conocía hasta el final. A mí y a sus nietos y a la gente que estábamos con ella», confesó.

Preguntada expresamente por ello Lara ha contado que en las últimas horas junto a Valenzuela no paró de hablar con ella. «No callé. Debía pensar que qué pesada es mi hija. La hablé. No sabes. Te dicen que escuchan, pero todo cosas bonitas, con amor. Hemos estado juntas hasta el final». Así, ha reconocido que desde su fallecimiento, se ha fustigado mucho pensando en el tiempo que no pudo estar con su progenitora en el pasado. «He tenido que trabajar mucho, me he encerrado mucho a escribir y estando en la misma casa yo estaba encerrada. A lo mejor podría haber aprovechado el tiempo con ella. A veces, siento no haber pasado mas tiempo con mi madre».

Una relación muy estrecha

Laura Valenzuela y Dibildos eran inseparables, y presumían siempre que podían públicamente de tener una relación muy estrecha. «Mi madre ha sido la gran compañera de mi vida», expresa Lara. Sobre todo, cuando con apenas 20 años le diagnosticaron un cáncer de tiroides, y tras la muerte de su padre (y marido respectivamente) del productor José Luis Dibildos. «Cuando estuve enferma de cáncer, mi padre no pudo venir, alguien tenía que trabajar, y fue ella la que me acompañó a Houston. Luego ella tuvo un cáncer de mama y también fuimos dos».

En este sentido, lo cierto es que ambas decidieron con la llegada de la pandemia del coronavirus, irse a vivir juntas y hacerse compañía. «Su alegría eran sus nietos. Cuando me iba de viaje y volvía tenía una alegría (…) Comíamos juntas, desayunábamos juntas. Ella descansaba mucho (…) Hemos tenido muchísimos momentos. Después de la pandemia ya nos instalamos en su casa de toda la vida».

Su relación con Álvaro Muñoz-Escassi

A lo largo de su entrevista, Lara Dibildos también ha hablado de la relación que mantiene en la actualidad con Álvaro Muñoz-Escassi, a quien vimos muy unida durante el funeral de la veterana presentadora, y también en los días previos a su muerte. Cabe recordar que con el jinete sevillano, Lara Dibildos mantuvo una relación sentimental desde 2005 y hasta 2007, y tuvo un hijo llamado Álvaro. «Álvaro era el que menos le gustaba cuando estábamos juntos y todo lo contrario cuando ya lo habíamos dejado», dijo Lara en referencia a su madre.

«Álvaro tenía la costumbre que cuando me veía me agarraba el culo. Y como mi madre y yo éramos muy parecidas de espaldas, una vez en Disneyland llegó y le agarró del culo a mi madre», añadió entre risas.