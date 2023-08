Miguel Ángel Muñoz recuerda el fallecimiento de su persona más importante: «Estoy abrumado»

Hace poco más de un mes, Miguel Ángel Muñoz anunció en las redes sociales que una de las personas más importantes de su vida había fallecido. El actor disfrutaba de una relación muy especial con su tía bisabuela, a la que llamaba cariñosamente Tata. Era su musa y gracias a ella pudo rodar su primera película como director. Luisa Cantero falleció a los 98 años dejando un vacío enorme en el corazón del artista. Recientemente ha publicado un mensaje para rendirle un pequeño homenaje y para confesar que todavía le sigue echando en falta. Siempre se ha caracterizado por ser muy reservado con su vida privada, pero ahora necesita compartir lo que está pasando con su público.

Luisa Cantero se convirtió en la protagonista de 100 días con la Tata, la película en la que Miguel Ángel Muñoz debutó como director. Gracias a este proyecto todo el mundo se dio cuenta de la bonita relación que unía al artista con su familiar. Luisa formó parte de la infancia de Miguel Ángel y ahora que no está, Muñoz se ha quedado vacío. Más emocionado que nunca, ha compartido un mensaje en sus redes sociales que muestra cómo es el momento que está atravesando y en qué le ha afectado la pérdida de su tía bisabuela.

Las palabras de Miguel Ángel Muñoz

El actor ha explicado cómo se encuentra. «Aún estoy abrumado por tantísimo amor recibido y sigo sin poder contestar a la pregunta de ‘¿cómo estas?’. No sé cuando ni de qué forma podré expresar todo este proceso, pero a pesar del vacío tan grande que tengo, me siento muy acompañado cada día», ha empezado diciendo. Asegura que está bien rodeado y que gracias a su entorno se siente menos solo.

Miguel Ángel Muñoz ha escrito este mensaje para agradecer a todos los que se han preocupado por su situación. «desde los más cercanos que me están cuidando como siempre, hasta cada una de las personas que me habéis escrito por WhatsApp, me paráis en la calle o me habéis enviado cariño a través de las redes sociales». Considera que el amor que está recibiendo es fundamental para superar esta etapa. Una etapa que dejará una huella imborrable en su trayectoria personal.

«Se puede seguir amando»

Haciendo gala de la sensibilidad que siempre le ha caracterizado, Miguel Ángel ha emocionado a sus seguidores asegurando que nunca olvidará a Luisa y tampoco la dejará de amar. Es una persona que ha marcado su vida en unos momentos muy concretos y siempre estará presente. «Me quedo con esta frase de mi querido Mariano Alameda con la que no puedo estar más de acuerdo: ‘Se puede seguir amando dentro lo que no está fuera’. ¿Pero de la misma manera? En ello estoy Tata», concluye.

El artista estuvo mucho tiempo preparándose para la pérdida de Luisa Cantero, pero evidentemente cuando tuvo que afrontar la situación se sintió desbordado porque se encontró con una mezcla de sentimientos. Les recordó a sus seguidores de Instagram que su tía bisabuela había estado muy presente durante su infancia y que por ese motivo no le iba a olvidar nunca.

Miguel Ángel Muñoz tiene a sus espaldas una carrera brillante y siempre ha mantenido las distancias porque no se ha sentido cómodo hablando de su vida privada, pero de vez en cuando hace excepciones porque es un famoso muy querido y así recibe el cariño de su querido público.