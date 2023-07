Miguel Ángel Muñoz es uno de los actores más queridos del país. Lleva muchos años trabajando delante de las cámaras y siempre muestra su mejor sonrisa, pero en esta ocasión ha contado algo muy triste. Está desolado. Ha fallecido su querida ‘tata’ a los 98 años. Era su tía abuela y el artista asegura que es «una de las personas a las que más he querido en este mundo». Prueba de ello es que le rindió un bonito homenaje grabando un documental que le convirtió en protagonista de una bonita historia: 100 días con la Tata.

El actor ha escrito una carta en sus redes sociales para despedirse de ella y ha reconocido que está muy afectado por la noticia. La ‘tata’ realmente se llama Luisa Cantero y en 2021 fue protagonista de una película que dirigió Miguel Ángel. Se estrenó como director en este proyecto que fue muy especial porque desvelaba cómo había pasado la cuarentena del coronavirus acompañando a su querida familiar.

Miguel Ángel Muñoz en la presentación de su película / GTRES

La carta que ha escrito Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre ha conseguido que Luisa sea una estrella en las redes sociales y es allí donde le ha seguido rindiendo homenaje. Ha compartido este suceso con sus seguidores y ha emocionado a todos son unas emotivas palabras que demuestran su gran sensibilidad.

«Querida Tata, no puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos. No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz)

Miguel Ángel es bastante reservado con su vida privada, no le gusta compartir determinados aspectos. Pero en su momento abrió las puertas puertas de una parcela de su intimidad y ahora ha sido consecuente. Igual que le dijo a todo el mundo lo importante que era para él su ‘tata’, tristemente ha comunicado su fallecimiento.

«Llevo preparándome más de 10 años»

Miguel Ángel Muñoz ha explicado que lleva mucho tiempo intentando asumir este momento, pero no puede evitar sentirse mal. Luisa ha sido una persona fundamental en su vida y sabe que le echará en falta siempre. Tenían una conexión muy especial, conexión que se trasladó a las redes. Sus seguidores se han puesto en contacto con él para trasmitirle un sentido pésame.

Miguel Ángel Muñoz en ‘La Noche D’ / Televisión Española

«Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobretodo por enseñarme a amar de de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar».

El protagonista de UPA Dance se ha sincerado como nunca, ha desvelado sus sentimientos y está recibiendo mucho cariño. Ha perdido a alguien muy especial y ahora solo le queda refugiarse en sus seres queridos.