La gran lección de vida que ha aprendido Miguel Ángel Muñoz de su «tata»

Con una gran sonrisa. Así entraba en el plató de Las tres puertas Miguel Ángel Muñoz. El intérprete se convertía este miércoles en uno de los invitados al programa conducido por María Casado en TVE. En el mes de diciembre el actor presentaba su primer trabajo como director gracias al documental de 100 días con la Tata. Pieza audiovisual que ha recibido grandes reconocimientos como lo son los premios Forqué, ya que ganó en la categoría Mejor Largometraje Documental.

En conversación con Casado, el intérprete se mostraba muy emocionado al hablar de este miembro de la familia tan importante para él. Contaba que gracias a la relación que tienen ha podido conocer el “amor más puro”. «Junto a mi madre es la mujer más importante de mi vida», aseguraba orgulloso. «Ella es luz, es humildad, es sabiduría y es una suerte para mí poder haber tenido la conciencia de disfrutarla en vida como lo estamos haciendo. En el documental, la primera frase que digo respecto a ella es que lo nuestro es como de esas historias de amor que no quieres que se acaben nunca, pero que sabes que en algún momento de la vida se terminará. Y nosotros lo llevamos estirando muchos años. Por suerte, lo seguimos estirando con salud y alegría hasta que nos tengamos que separar porque en algún momento sucederá», añadía.

«¿Piensas en eso o, eso duele?», preguntaba la presentadora. «Eso dolerá muchísimo. Por eso, la motivación de hacer 100 días con la Tata viene de ahí. Hace 12 años me dio un susto y se desmayó y me di cuenta de que no iba a ser eterna. Si ya antes estabamos unidos y yo estaba según me necesitaba con su edad, entonces puse más hincapié para poder disfrutar de ella y de las cosas importantes de mi vida con ella. Importante es pasar tiempo de calidad», contaba Miguel Ángel.

El intérprete que formó parte de la mítica serie de Un Paso Adelante, narraba qué es lo que había aprendido de su «tata». «Si llegara a su edad me gustaría ser como ella. «El amor para ella es lo que mueve el mundo. Es lo más importante. Y cuando uno da amor es imposible que no lo reciba y eso es lo que le está pasando a ella. Mi tata ha regalado amor y ahora lo está recibiendo en parte gracias al documental y de las redes sociales», añadía el actor.

Miguel Ángel Muñoz recalcaba durante la entrevista lo importante que es la salud mental. «Nuestra profesión se paró y los eventos que había se cancelaron -hace referencia a la pandemia del coronavirus-. Fue empezar a cuidar a cuidarme yo y no parar de trabajar», explicaba a María Casado. De esta manera, finalizaba la intervención del director en el espacio de TVE en el que también se mostraba muy afortunado por todos los proyectos que tiene en camino.