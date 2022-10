Las cocinas de MasterChef Celebrity están a pleno rendimiento. En los primeros días de la séptima edición del talent culinario en su formato VIP, ya hemos sido testigos del primer amago de abandono. Ha sido Norma Duval la protagonista de un momento de tensión que casi lleva a la artista a dejar el reality, tras un enfrentamiento con Lorena Castell, su pareja culinaria en esta ocasión.

Norma Duval no ha podido con la presión de la primera prueba y ha estado reflexionando sobre su continuidad en el espacio. La artista y su compañera protagonizaron un desencuentro en la primera entrega del programa, aunque, por fortuna, terminaron dejando atrás sus diferencias y fundiéndose en un abrazo.

«NO NO, ME VOY, ME VOY DEL PROGRAMA» Norma se enfada con @lorenacastell y casi abandona #MCCelebrity pic.twitter.com/DcloleVuWy — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

Durante el reto, se ha podido ver la tensión entre ambas en varios momentos, es más, al finalizar la prueba, a Lorena Castell los jueces le han dado un delantal negro, lo que ha disgustado mucho a la presentadora y ha aumentado más la tensión. Un detalle que ha hecho estallar a la presentadora, que lo ha pagado con Norma Duval. “Estoy tranquila, pero tú haces lo que quieres y nos están grabando. Estamos perdiendo el tiempo. Estoy con un delantal negro y no me puedo meter a cocinar, pero veo que no estás haciendo nada”, ha dicho Lorena enfadada a la artista.

Una actitud que ha disgustado mucho a Norma Duval que, sin dudarlo, se ha quitado el delantal y ha salido de la cocina de manera apresurada: “Bueno, pues me voy, ya está”, ha dicho muy enfadada. Tal ha sido la polémica que hasta un redactor del programa ha tenido que salir detrás de ella. Finalmente, Lorena Castell ha reconocido que tiene mucho carácter y se ha disculpado con ella: “reconozco que soy muy temperamental y le he gritado, perdóname”, ha dicho la presentadora afectada por la situación.

Pepe: ¿Y entonces qué le vas a decir a tu hijo? Patricia Conde: Le voy a poner mi vídeo y le voy a decir que unas veces se GANA y otras veces se APRENDE#MCCelebrity pic.twitter.com/WyjlPQIrfT — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

Patricia Conde, expulsada

La expulsada de la noche fue Patricia Conde. La concursante se encargó de elaborar un un salmón en taquitos aderezado con puré de calabaza y otras delicias, pero la propuesta no fue del gusto del jurado: “El salmón está muy pasado, has maltratado la materia prima y está todo demasiado pastoso”, dijeron Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. El jurado decidió que ella era la expulsada, ante la sorpresa de la concursante. “¿A ver qué le digo yo a mi hijo ahora?”, dijo Patricia Conde antes de colgar el delantal definitivamente.