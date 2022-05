Jordi Cruz se ha convertido en uno de los personajes estrella del panorama nacional a raíz de su labor como juez de Masterchef. Además de haber demostrado sus dotes culinarias, el cocinero ha tenido oportunidad de expresar en televisión cuál es su lado más personal, llegando incluso a protagonizar alguna que otra escena de tonteo con otros rostros conocidos, como es el caso de Tamara Falcó. Pero lo que no podían llegar a imaginar sus seguidores es que el chef siente cierta predilección por una de las políticas más polémicas de Madrid.

Son muchas las ocasiones en las que el de Manresa ha tenido oportunidad de expresar su apoyo público a la gestión de Ayuso durante la pandemia. Y es que, la presidenta de la Comunidad de Madrid intentó en todo momento que la economía no cayera en picado, tomando decisiones que ayudaban a las empresas, pero sin poner el riesgo la salud de las personas. Unas determinaciones que encandilaron por completo a Jordi, que sigue firme en sus convicciones a la hora de defender a Isabel: “Sigo pensándolo igual. Lo reafirmo y me caso con Ayuso mañana”, confirmaba, admitiendo así la admiración que siente por la del Partido Popular, aunque Cruz prefiere mantenerse al margen a la hora de mojarse sobre algún partido: “Yo no hablo de su partido, ni de su hermano, sino de la gestión de la señora Ayuso, que me parece que ha sido muy buena para la economía turística de la ciudad”, zanjaba.

Teniendo en cuenta que la hostelería ha sido uno de los ámbitos más afectados por la llegada del covid y que el protagonista en cuestión pertenece a este mundo, su posicionamiento continúa siendo favorable a Ayuso, pese a que ésta haya sido duramente criticada por su gestión en alguna que otra ocasión: “Estás hablando con un hostelero que aquí ha vivido una situación de poca ayuda y allí se ha luchado para que los bares y restaurantes estuvieran abiertos (…) No creo que haya un hostelero en este país, sea del Barça o del Madrid, independentista o de Euskadi o lo que sea que no entienda que cuando una política hace una gestión que ayuda a su sector y a su ciudad no se le aplauda”, señalaba en su entrevista para 20 Minutos.

En el medio citado también dejó entrever que poco le importa si a la gente no le gusta su opinión: “Yo no tengo filtros, suelo decir lo que pienso y suele ser bueno o malo según sensibilidades. Me meto en jardínes, pero sin querer (…) Me gustaría no tener que callarme, dar una opinión sincera. Soy una persona cañera, aunque también constructiva”, indicaba, haciendo referencia a la importancia de decir la verdad, le pese a quien le pese.

Para zanjar su intervención, Jordi dejaba claro su respeto hacia las críticas que recibe, más aún sabiendo que es una persona muy conocida a nivel televisivo: “Yo nací de la crítica conmigo mismo. Siempre me he puesto a parir (…) Hay que entender que el éxito está construido con ladrillos de fracaso”.