María Zurita se pone a prueba en los fogones de ‘MasterChef Celebrity 7’

Una vez más, MasterChef Celebrity ha arrancado con una edición que promete ser todo un éxito. Después de haber contado con la presencia de algunos grandes rostros conocidos como el de Tamara Falcó o Verónica Forqué, el programa culinario más conocido del panorama nacional ha intentado superarse a la hora de elegir participantes, teniendo en esta ocasión en sus filas nada más y nada menos que a María Zurita.

Fue durante el pasado 9 de mayo cuando el espacio de Televisión Española dio el pistoletazo de salida a las grabaciones de su nueva temporada, la cual cuenta con la primera concursante de la realeza dentro de su historia. La prima del Rey Felipe tendrá la ardua misión de demostrar a los espectadores sus dotes frente a los fogones, una tarea en la que se enfrentará a otras famosas de la talla de Isabelle Junot o Norma Duval. Además, esta será la oportunidad perfecta para demostrar su lado más humano, y quién sabe si será un descubrimiento mediático como en su día lo fue la hija de Isabel Preysler.

Tan solo unas horas antes de que la séptima edición de MasterChef Celebrity comenzara a rodarse, María Zurita fue captada por las cámaras de Gtres en una de las calles más concurridas de la capital. Visiblemente contenta por su fichaje, la prima de la Infanta Elena se disponía a montarse a un coche para dirigirse directamente a las instalaciones de Televisión Española y grabar un nuevo programa. Además, se reía cuando el reportero hacía referencia a las ricas recetas que les hará a sus familiares cuando aprenda una serie de nociones básicas de cocina con ayuda de los profesionales del espacio.

Aunque siempre ha intentado huir del foco mediático y mantener su vida privada en la más absoluta discreción, lo cierto es que María Zurita cuenta con un don comunicativo por el que ha conseguido destacar televisivamente en más de una ocasión. Y es que, esta no es la primera vez que la sobrina del Rey Juan Carlos acude a un plató. Ya lo hizo por primera vez cuando se convirtió en madre soltera en 2018, hablando largo y tendido sobre su experiencia ante esta situación y dando algunos detalles sobre su pequeño, demostrando así que está plenamente dedicada en su bienestar y en su papel como madre.

Por si fuera poco, también estuvo presente en dos de los programas con más audiencia del país. Estos no son otros que Mask Singer y Pasapalabra. En el primero de estos, Zurita se escondía bajo el disfraz de una dragona sin levantar sospecha alguna de su identidad. No obstante, cuando llegó el momento de desprenderse de su máscara, todos los allí presentes no pudieron evitar mostrar su cara de sorpresa, más aún teniendo en cuenta que se trata de un miembro de la realeza que no ha tenido reparo alguno en participar en los programas de los que la han llamado. Ahora, María podrá ampliar su currículum mediático de la mano de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.