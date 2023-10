Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique, confiesan su ‘idilio’ de juventud

Fue el pasado ocho de septiembre cuando MasterChef encendió de nuevo sus fogones para una nueva edición celebrity de ensueño. Y no es para menos, pues conforman el cásting de concursantes personalidades tan reconocidas en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, como los actores Jorge Sanz, Eduardo Casanova, Miguel Diosdado y Laura Londoño, conocida por su papel de Gaviota en la telenovela, Café con aroma de mujer; las modelos Palito Dominguín, Blanca Romero y Sandra Gago; el influencer Daniel Illescas; la aristócrata y empresaria Genoveva Casanova; el dúo cómico Los Morancos, Jorge y César Cadaval; la presentadora e influencer Tania Llasera, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, Toñi Moreno o el ex torero Jesulín de Ubrique.

Estos últimos, precisamente, están dando (y mucho) de que hablar. Y es que si bien ya es de sobras conocida su especial relación de amistad, no lo eran tanto (hasta ahora) los orígenes de ésta: un idilio durante su juventud. «Yo era la presentadora de la televisión de mi pueblo y él venía de novillero y era monísimo. Mi familia era pobre y yo no tenía teléfono y me llamaba a casa de mi vecina y me decía ‘Hola vaquilla’ y yo decía este tío que me diga vaquilla pero a mí me gustaba», confesó la televisiva durante la primera entrega del formato.

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ / Gtres

Unas palabras a las que contestó el torero, y que se han ido desarrollando en el tiempo, a la vez que el programa y los detalles de su romance. «Su tío era banderillero y venía conmigo. Nos quisimos…Con 14 años qué va a haber, pues mucha inocencia. Fue en Sanlúcar de Barrameda, ella era la presentadora de la televisión de Sanlúcar», comentó Jesulín. «Pero mi tío estaba en contra de esta relación porque te conocía bien porque sabía que llamabas a la de Sanlúcar, a la de Utrera, a la de Lebrija», matizó Moreno entre risas.

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que, sobre todo Toñi, confiesa que estuvo enamorada de Jesulín de Ubrique. Ya en 2020, durante una entrevista de ella al ex de Belén Esteban en Un año de tu vida, la presentadora dio algunos detalles de su amor juvenil. «Tengo que confesar, y estoy hablando de hace 30 años, que me enamoré de Jesulín de Ubrique. Pero quién no se enamoraba de Jesulín, si es que era el del momento. Pidió mi teléfono y yo me emocioné muchísimo. Yo no tenía teléfono fijo en mi casa, porque éramos pobre, y tenía el de mi vecina. Él llamaba a las dos de la mañana y mi vecina venía a buscarme. «Entonces él decía, ‘¿Juani? ¿Pepi?…’, hasta que daba con mi nombre», reveló la comunicadora.

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ / Gtres

En la actualidad, Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique son grandes compañeros de programa y amigos. Asimismo, la que fuera presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa, en Telecinco, también está muy unida a la mujer del torero, María José Campanario. Ambas, de hecho, presumen de su amistad y encuentros sociales en sus respectivas redes sociales, donde reúnen a más de novecientos mil seguidores. «La única vez que ha sentado la cabeza de verdad ha sido con María José. Se quieren de verdad. A veces le digo ‘de la que me libre’ y ella me contesta ‘y me lo quedé yo’», contó Toñi sobre la relación de Campanario y Ubrique.