Fue hace escasos días cuando Maria José Campanario (45) reaparecía ante los medios de comunicación, tras varios meses alejada del foco mediático, con motivo del primer cumpleaños de su tercer hijo con Jesulín de Ubrique, Hugo. Lo hacía en las inmediaciones del restaurante Venta Esteban, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, ataviada con unos vaqueros, una camisa rosa desabrochada, y con una cesta de mimbre a modo de bolso; del brazo de su madre, Remedios Torres, y otros miembros de la familia, como Carmen Bazán (47), madre de Jesulín (49); y los tres hermanos del torero: Humberto (48), Carmen (47) y Víctor Janeiro (44).

Entonces, fueron muchos quienes comentaron su notable transformación para con su aspecto físico. Algo que ha vuelto de nuevo a las primeras filas de la crónica social en las últimas horas, tras ver la luz una imagen de la odontóloga junto a la veterana presentadora, Toñi Moreno (50). «Me ha costado trabajo reconocerla», «María José está guapísima, que bien le ha sentado la maternidad», «Está irreconocible», expresan algunos de los usuarios en la red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Las dos han disfrutado de una cena privada que la que fuera presentadora de Viva la vida no ha dudado en inmortalizar y compartir en su perfil de Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil seguidores. «Qué poco se sabe de esta señora de verdad. La quiero mucho porque es buena, generosa y tiene un sentido del humor maravilloso», escribía, probablemente, en referencia a las informaciones sobre ella que han dado lugar a noticias a lo largo de estos años. «Te adoro, mi niña», ha respondido la de Castellón.

Pese a que no han trascendido más detalles de la velada, cierto es que presentadora y dentista, podrían haber estado acompañadas también de Jesulín de Ubrique, pues cabe recordar que en la actualidad, Toñi y el torero se encuentran en plenas grabaciones de la nueva edición de MasterChef Celebrity junto a otros rostros conocidos como Los Morancos, Tania Llasera (43), Álvaro Muñoz Escassi (48) o Eduardo Casanova (32), entre otros. «A su marido lo soporto en MasterChef», señala Moreno.

Sea como fuere, cabe destacar que la amistad entre Toñi Moreno y María José Campanario viene de años atrás. Prueba de ello es que a finales de este mes de junio, tras las informaciones que surgieron sobre una posible recaída en su fibromialgia después de que Jesulín de Ubrique confesara que está de nuevo «de baja laboral» durante su entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. «Ella está bien. Es una madraza, absolutamente», expresó.

Asimismo, en 2021, Toñi Moreno hizo pública que su relación con la mujer del diestro se había enfriado «por una serie de circunstancias». «Te he mandado una fotografía de mi hija porque me gusta compartir imágenes suyas con mis amigas. Te tengo mucho cariño y me siento orgullosa de todo lo que has conseguido gracias a tu tesón y esfuerzo al volver a estudiar. Puedo quererte muchísimo, igual que a Belén, y entiendo la posición de las dos. Cada una tenéis vuestro sufrimiento. Sólo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras», contó.