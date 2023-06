La sorprendente felicitación de Toñi Moreno a Remedios Cervantes: «Mi sueño erótico…»

Si hay algo que caracteriza a Toñi Moreno es su gran sentido del humor. La presentadora no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar a la que es una de sus grandes amigas, Remedios Cervantes. En esta nueva vuelta al sol de la que fue Miss España, la comunicadora ha querido tener un especial gesto con ella a través de su perfil de Instagram.

«Hoy es el cumpleaños del sueño erótico de este país. Y el mío si no fuera porque es mi hermana. Te quiero, Remedios Cervantes», ha escrito. Una confesión de lo más divertida con la que ha hecho gala de su buen humor.

Toñi Moreno se sincera

Hace tan solo unas semanas, Toñi Moreno se sinceró por la misma vía sobre la maternidad y su situación sentimental. En un juego de preguntas y respuestas contestó con total naturalidad. La primera de las cuestiones tuvo que ver con su posición amorosa y, pese a que la comunicadora siempre hace gala de su discreción quiso hacer una excepción, mostrando así una gran cercanía a través de la pantalla. «Hola guapa, ¿sigues soltera y entera? O sea, sin pareja sentimental. Besos» indicó una usuaria.

Ante esta pregunta, Toñi Moreno cumplió con su palabra y reveló que»«lo de entera cerca de 50 años…», comenzó diciendo, entre risas. «Pero bueno, podría decirse… ¿no? ¿Eso prescribe?», añadió segundos después. «Pues llevo tres añitos a la pregunta… Muy mal», contó. «Bueno, el otro día hubo un beso», añadió por detrás Carlota a lo que Toñi Moreno respondió que «sí, pero fue en televisión y está casado. No cuenta». También dio a conocer que mientras iba en un taxi con Tania Llasera que no está buscando nada. «El amor yo creo que no hay que buscarlo. El amor llega. Cuando llega te sacude y te pone boca abajo. Entonces si lo buscas es cuando no va a llegar», se sinceró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Toñi Moreno (@tmoreno73)

La maternidad

Toñi Moreno también habló con total naturalidad sobre si sería madre de nuevo. «Cada vez que me hacen esa pregunta, digo lo mismo. Yo de lo que me arrepiento es de haber sido madre tan mayor porque si hubiese sido madre más joven sí que hubiese sido madre otra vez. Es lo más bonito que he hecho en mi vida, pero es que el 7 de junio cumplo 50 tacos. O sea, que sería ya un poco locura más de lo que ya ha sido tener a Lola, que ha sido maravilloso porque es maravillosa», finalizó.

También quiso responder a la pregunta sobre cómo lleva tanto ajetreo: «Yo soy una persona, no una animal ni cosa que le gusta mucho el ajetreo. Me gusta vivir en el estrés de hacer mil cosas al mismo tiempo. Ahora, estamos aquí en Madrid y aprovecho para trabajar más en la agencia. Como ya sabéis hemos montado una con mi socia».