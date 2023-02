Haciendo gala de su desparpajo, sin tapujos, y sin rastro del miedo al qué dirán, Toñi Moreno (49) visitó esta semana El Show de Bertín Osborne, el programa de Canal Sur en el que el presentador y cantante español recibe semanalmente a un famoso, donde desveló que, el próximo mes de junio, tiene previsto pasar por quirófano para someterse a un nuevo retoque estético. «Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana», aseguró.

Se trata de una operación de pecho que servirá a la presentadora de Plan de Tarde para verse mejor consigo misma. «Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos. Me está dando la crisis de los 50, me está dando. Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer. Voy a cambiar lo que no me gusta. Me miré en la tele y me dije: Hija, qué feísima estás, qué mayor, qué gorda. Entonces pensé: Tengo que cambiar. Por lo cual, mi propósito para los 50 es intentar cambiar lo que no me gusta. Es que yo he parido con 46 años. No le di el pecho a la niña porque no encontraba muy bien de la cabeza y pensé: como le dé el pecho a la niña, estoy muerta. No le di el pecho y pensé que los pechos volverían a su sitio. Negativo», añadió.

Ya en 2021, la natural de Sanlúcar de Barrameda, se sometió a una intervención, aunque sin entrar en la sala de operaciones. Según reveló un experto de la clínica de Medicina y Cirugía estética Lola Sopeña a El Español, Toñi «se ha hecho un pequeño retoque para rejuvenecer su rostro. Si la observamos, vemos cómo la piel de sus párpados superiores se ha reducido considerablemente. Esto se consigue mediante una sencilla cirugía denominada blefaroplastia que habrá combinado con la infiltración de toxina en el tercio superior para ampliar y rejuvenecer su mirada», detalló.

Asimismo, la presentadora también se habría recolocado los volúmenes del rostro y difuminado el surco nasogeniano mediante «una infiltración de ácido hialurónico, probablemente unos 2 ó 3 viales».

Durante la entrevista, la que fuese presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa, también hizo balance del buen momento que atraviesa profesionalmente, desde que abandonara, a finales del año pasado, las filas de Mediaset para regresar a la Televisión Española, después de ocho años, donde está al mando del magacín de crónica social. Asimismo, tuvo una mención especial para su hija Lola, que este mes de enero cumplirá cuatro años. «No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta. Todo el mundo dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo la niña perfecta», dijo.

Preguntaba expresamente por su vida sentimental, Toñi reconoció que está abierta al amor. No tanto, eso sí, a las nuevas formas de encontrarlo. «Todo el tema de las aplicaciones me ha pillado muy mayor. Si no hablo con la gente que conozco ¿Cómo lo voy a hacer con la gente que no conozco? Yo soy de la generación en la que ibas a un bar y charlabas. No creo en las aplicaciones para conocer gente, pero siempre estoy abierta al amor que de repente te llega, te coge y te zarandea».