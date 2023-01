El truco favorito de Cindy Crawford y Kate Moss para rejuvenecer la piel cansada

Con el paso del tiempo, es casi imposible que no aparezcan signos de la edad que indican que ya se están alcanzando ciertas edades en las que hay que dar especial atención al cuidado de la piel. Sin embargo, no hacen falta fórmulas carísimas para garantizar una tez óptima, pudiendo utilizarse técnicas caseras y sencillas que probablemente nunca habías llegado a imaginar. Algo que han podido aprender poco a poco rostros conocidos de la talla de Cindy Crawford o Kate Moss, supermodelos que se han percatado de que el frío es la mejor opción para cuidar su dermis e incluso para prepararla antes de maquillarla.

Podría decirse que Cindy fue pionera y encargada de desvelar a sus seguidores cuál era el truco que le habían enseñado sus maquilladores para que los años nunca pasaran por su piel, aplicando frío con conocimiento y precaución, ya que es un factor que resulta altamente beneficioso tanto para el rostro como para el resto del cuerpo. Una técnica que a día de hoy se conoce como face-icing y que consiste en aplicar bajas temperaturas en el rostro, ya que el frío atenúa las bolsas y las ojeras, además de relajar la musculatura y aportar luz de manera inmediata. Para aplicarlo, tan solo se deben seguir unos sencillos pasos e incluir un cubito de hielo en la rutina de skincare, eso sí, envuelto en una toalla para evitar quemaduras.

No obstante, cabe destacar que el paso de los años ha hecho que poco a poco vaya perfeccionándose esta idea con la inclusión de nuevas herramientas como los rodillos o las bolas de hielo, que permiten realizar un masaje facial mientras el efecto frío va haciendo su misión en la piel. Es por ello que los conocidos como Crystal Ice Globes son los aliados favoritos de las celebrities a la hora de combatir la piel cansada y apagada, ya que activan el rostro al estimular la circulación y relajar las facciones congestionadas por el estrés propio del paso de los días. Por si fuera poco, también poseen otros beneficios como el poder vasoconstrictor, reduciendo las rojeces y contribuyendo a encoger los poros dilatados por el calor, para que así la contaminación y los residuos del aire no afecten de una manera tan nociva a la piel.

Si quieres hacerte con estos gadget y lucir una tez al más puro estilo estrella de Hollywood, tan solo tendrás que adquirir los conocidos Edén Butterfly Ice Globes de You Are The Princess por un precio inferior a 8 euros. Para usarlos y eliminar toxinas, reducir ojeras, líneas de expresión e incluso la inflamación, tan solo se necesita introducirlos previamente en la nevera y esperar a que se enfríen. Una vez tengas el rostro lo suficientemente limpio, aplica tu sérum o crema favorita y masajea la mezcla con ayuda de estos Ice Globes por un tiempo que vaya en torno a los 6 minutos. Notarás la diferencia de manera instantánea.