Bertín Osborne se desdobla: ‘El show de Bertín’ se emitirá también en Telemadrid

Bertín Osborne está de enhorabuena. El éxito de su programa El show de Bertín es un hecho desde que hace un año se estrenó en Canal Sur. Pero las cosas van sobre ruedas más allá de las fronteras andaluzas y según publica el portal Yotele, Telemadrid también emitirá el programa. Lejos de lo que se pueda intuir, la cadena autonómica madrileña no va a realizar su propia versión del mismo, sino que va a comprar el formato ya grabado, y no se descarta que puedan recortar o adecuar el programa a sus necesidades de duración y contenido.

El programa ha contado con invitados como Alaska y Mario, Joaquín, Norma Duval, Niña Pastori o Fernando Romay. Un formato en el que artistas de todo tipo tienen cabida y disfrutan con el humor como hilo conductor del show, que ya ha conseguido triunfar con importantísimos datos de audiencia en la cadena que se emite.

El Show de Bertín está producido por Proamagna, la misma empresa encargada de sacar adelante Mi casa es la tuya, que se emite en Telecinco. Tal y como avanzó el propio Bertín Osborne a LOOK hace unas semanas, por ahora no tienen más programas grabados del formato de entrevistas que tanto éxito ha tenido en Mediaset. “Aún estamos decidiendo que hacer la próxima temporada” fueron las palabras concretas del artista. Por parte de Medsiaset, aseguraron a este digital que “no hay ninguna novedad”.

Teniendo en cuenta que la productora del programa que triunfa en las autonómicas es la misma que la del formato que permanece en ‘stand by’ en Mediaset, todo apunta a que las dudas que pueda haber con respecto a Mi casa es la tuya parten de la cadena de Fuencarral, ya que para Proamagna el nombre de Bertín es ya un sinónimo de éxito.

La vida del cantante ha dado un giro de 180 grados desde que a principios de este año pusiera fin a su historia de amor con Fabiola Martínez. En su entrevista a Paz Padilla en Telencinco, Osborne confesó que si de algo se arrepentía en esta vida era de haber llegado a su edad y no tener una familia con la que compartir el día a día. Estas declaraciones sorprendieron a todos, incluida a su propia ex, que respondió asegurando que Bertín no está solo. El presentador es padre de tres hijas y dos hijos, y precisamente ellos son el motor de su vida. este pasado fin de semana el músico ha disfrutado de todos ellos en la boda de su hija Claudia, un evento familiar en el que la única ausente fue Fabiola, que decidió no acudir a pesar de estar invitada.