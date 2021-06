Bertín Osborne se pone a plan al entrar en el mercado

Bertín Osborne ha sido uno de los últimos invitados al programa ‘Un verano de tu vida’, de Toñi Moreno. Acostumbrado a ejercer de entrevistador en ‘Mi casa es la tuya’, esta vez, el también cantante se ha puesto en la posición opuesta y ha contestado con su habitual simpatía y naturalidad a las preguntas de la periodista catalana.

Entre las muchas cuestiones de las que han hablado ambos, no ha faltado el tema de la reciente separación del cantante. Bertín Osborne y Fabiola Martínez sorprendían el pasado mes de enero anunciando su separación tras veinte años de amor y dos hijos en común. Una noticia tras la cual, el también empresario aseguraba que ‘se cortaba la coleta’ porque era imposible encontrar a alguien como Fabiola.

Hace unos días, durante la entrevista con Paz Padilla en ‘Mi casa es la tuya’, el presentador confesó que lamentaba estar solo: «Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo…. Es muy jorobado», dijo el cantante. Unas palabras a las que la venezolana ha respondido diciendo que «tiene su familia, aunque no la tenga como antes». Fabiola ha confirmado que su relación sigue siendo excelente y aunque todavía no han firmado el divorcio, no mantiene la puerta abierta a una posible reconciliación.

Esta vez ha preferido dejar de lado la melancolía. Además de subirse al escenario y deleitar a la audiencia con algunas de sus canciones, Bertín Osborne ha mantenido una divertida conversación con Toñi Moreno, que no ha dudado en espetarle: «estás muy bueno», nada más reencontrarse en el plató. «Hablo por la audiencia», ha dicho la presentadora. «Porque me ves vestido… no sabes lo que gano sin ropa», ha contestado. Y es que, a sus 66 años, el cantante puede presumir de un físico espectacular, que ha mejorado en los últimos tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Unas palabras que han hecho reír al empresario y que, además, han provocado que la presentadora se pusiera un tanto colorada. «Estoy desentrenada”, ha dicho Toñi Moreno. El artista le ha explicado a la presentadora que su cambio físico se debe a que se cuida mucho. Sin perder el toque de humor, Osborne ha asegurado que tiene que estar en forma por lo que pueda pasar. «Me he he puesto un poco más… ya sabes, para estar en el mercado”, ha dicho haciendo gala de su buen sentido del humor. A lo que Toñi Moreno ha respondido: «estamos todos en el mercado, ya sabes».

Ha sido una noche en la que no han faltado las risas y las confidencias en la que ambos han dado muestra de su buena relación y han comentado muy divertidos la situación de soltería que, por el momento, tienen en común.