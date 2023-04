Estopa y María del Monte: las dos ‘alegrías’ de Toñi Moreno ante su último varapalo profesional

Aunque la vida profesional de Toñi Moreno ha dado un negativo giro de 180 grados, esto no ha sido excusa para que la presentadora no viaje hasta Sevilla con motivo de la Feria de Abril. Ajena a todas las polémicas que la cancelación de Plan de tarde en Televisión Española ha traído consigo, la de El Prat de Llobregat ha optado por dar portazo a las malas noticias con una escapada a la Ciudad Hispalense con amigas. Y es que no ha viajado sola, sino en compañía de su hija, María del Monte, la esposa de esta y otras mujeres con motivo del 61 cumpleaños de la intérprete de Cántame.

En una jornada tan especial, la maestra de ceremonias no ha tenido reparo en hablar con las cámaras de Gtres sobre el cariño que siente hacia su pequeña Lola y hacia su amiga María: «He venido dos días y hoy hemos estado en el cumpleaños de la tata, ya que para ella (su hija) es su tata (María del Monte)», comenzaba explicando, dejando entrever que el vínculo que posee con la artista también lo ha heredado su hija: «María y yo somos amigas desde hace 30 años y tenemos muchos amigos en común. Nos queremos y nos ayudamos y respetamos mucho, le deseo la felicidad que tiene ahora y que le dure mucho», confesaba, visiblemente emocionada por poder pasar un año más en compañía de uno de los pilares fundamentales de su vida.

No obstante, en ningún momento Toñi ha querido sacar el tema sobre la cancelación del programa que dirigía en La 1, haciendo una reflexión cargada de sentimientos en su lugar: «Hay que agradecer que tenemos salud, posibilidades de compartir, ganas de alegría…», zanjaba. Unas palabras con las que demuestra que tiene otras prioridades en las que pensar, entre las que no están las bajas audiencias que ha cosechado en las últimas semanas y por las que la cadena pública ha decidido deshacerse de Plan de tarde cuando tan solo habían pasado poco más de tres meses desde su primera emisión, la cual llegaba como un soplo de aire fresco a la trayectoria profesional de Toñi.

Cabe destacar que esta Feria de Sevilla está siendo la perfecta vía de escape de Toñi y de ello ha quedado constancia en las redes sociales. Y es que, antes de ser captada festejando el cumpleaños de María del Monte, la presentadora se hacía viral con un vídeo en el que aparece invitando a Estopa a una de las casetas del Real para que interpreten uno de sus famosos temas, Como Camarón. Una anécdota de la que ella misma ha hablado con los periodistas: «Eran las siete o las ocho de la tarde, vi a Estopa por la puerta y les dije que vinieran para acá, así que también dije a los muchachos de la guitarra que si se sabían alguna de Estopa y empezaron a cantar mientras yo grababa con el móvil».