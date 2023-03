Toñi Moreno, identificada con Ana Obregón por convertirse en madre a los 68 años

En plena polémica por la segunda maternidad de Ana Obregón, a los 68 años y por medio de gestación subrogada, la familia Flores ha llevado a cabo la inauguración del Museo Lola Flores. Una cita en la que todo el clan se ha reunido para festejar al unísono este precioso homenaje hacia la conocida como La Faraona. Sin embargo, ellos no han sido los únicos que se han desplazado hasta Jerez de la Frontera por este motivo, sino también otros rostros conocidos como los de Eugenia Martínez de Irujo o Toñi Moreno.

La presentadora no ha tenido reparo en hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre el tema de las últimas horas, por excelencia, y muy probablemente de los últimos tiempos. Un momento en el que se ha mostrado visiblemente enfadada por la gente que juzga la decisión de la maestra de ceremonias de las Campanadas de Televisión Española por su avanzada edad: «A mí lo que me parece alucinante son muchas de las cosas que estoy escuchando, como cuestionarse si Ana Obregón tiene una edad, si es buena madre pero, ¿quién es quién para cuestionar esas cosas?», comenzaba preguntándose, para después entrar en más detalles sobre su pensamiento: «Yo he tenido una hija con 46 años y mañana puedo andar por la calle y que se me caiga una piedra en la cabeza, y yo tendré una alternativa, un tutor, una familia… Supongo que Ana tendrá todo eso contemplado también», indicaba, saliendo así en defensa de la actriz y remontándose a su impecable papel como madre con el hijo de Alessandro Lequio: «¿Quién va a cuestionar a Ana como madre? Si ha sido la mejor del mundo para Álex, ya tiene un máster. Cuando veo a la gente con tanta libertad cuestionando una decisión tan personal como esta me pregunto ¿pero esto qué es?», zanjaba.

Como no podía ser de otra manera, la periodista no ha dudado en enviar un mensaje de apoyo a Ana ante la buena nueva, aunque no ha querido desvelar el contenido de éste: «He tenido oportunidad de mandarla un mensaje pero no puedo reproducir lo que la he puesto. Me alegro muchísimo», señalaba, demostrando así su alegría por Obregón.

No obstante, lo que sí ha querido aclarar de la manera más concisa es su opinión acerca de la gestación subrogada: «Ese es otro debate. Hay uno que es el de la edad y la decisión de ser madre, y otro el de la gestación subrogada. He contado mi posicionamiento en mi libro, y ahora hay muchos matrimonios gays que quieren ser padres y no pueden. Hay un vacío legal que hay que regular, se están haciendo las cosas mal, cuando pasan estas cosas es porque aquí no están reguladas. Yo estoy a favor de esta práctica cuando no hay una transacción económica ni una explotación de la mujer», finalizaba. Una forma con la que la de El Prat de Llobregat ha hecho hincapié en su posición a la hora de estar a favor de una regulación dentro de nuestras fronteras, siempre y cuando se respeten los derechos de la mujer en el proceso.