Isa Pantoja reniega de la decisión de Ana Obregón para apostar por un método alternativo

La noticia de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón a los 68 años de edad está corriendo como la pólvora. Cada vez son más los platós de televisión en los que se habla del asunto, pudiendo distintos colaboradores dar su opinión acerca de una decisión meditada que no ha estado exenta de polémica. Algo que ha sucedido también durante esta misma mañana en el plató de El Programa de Ana Rosa, en el que Isa Pantoja ha hablado largo y tendido sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que ella pasó por una situación muy similar aunque legalizada dentro de nuestras fronteras.

Hace poco más de 27 años, la hija de Isabel Pantoja fue adoptada por la tonadillera, que ampliaba así una familia en la que únicamente tenía como hijo a Kiko Rivera: «Yo no pasé por ningún trauma porque era muy pequeña. Simplemente pienso que no todos los adoptados tienen que estar en contra de la gestación subrogada, pero existiendo la adopción creo que la última opción tendría que ser la gestación subrogada», comenzaba explicando, posicionándose así totalmente en contra de esta práctica totalmente legalizada en Estados Unidos al haber su madre acudido a un método para ella mucho más correcto.

No obstante, cabe destacar que ella no ha sido la única persona que ha opinado de esta manera. Son muchos los rostros conocidos que han creído un tanto inoportuno el movimiento de la maestra de ceremonias de las Campanadas de Televisión Española tanto por su avanzada edad como por haber recurrido a un vientre gestante. Por ejemplo, Ana Peleteiro no ha tenido reparo alguno en adentrarse dentro del universo 2.0 para criticar duramente a la madre de Álex Lequio al señalar las imágenes de ¡Hola! con «unas de las más ridículas» que ha visto en su vida: «El tráfico de bebés en España está prohibido, por eso esta mujer ha tenido que ir hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, no. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80», escribía en su cuenta de Instagram, visiblemente enfadada por todo lo sucedido desde el pasado miércoles.

Sea como fuere, lo cierto es que a Ana Obregón poco parecen importarle las críticas que se están vertiendo hacia su persona por haber optado por la gestación subrogada con 68 años. Después de que saliera a la luz la exclusiva de la revista mencionada, la actriz confirmaba la buena nueva en Instagram indicando que, tanto a ella como a la pequeña las «han pillado», y que este bebé ha llegado para «dar luz a su oscuridad», ya que gracias a él «nunca más se sentirá sola». Unas palabras que también han contado con numerosos ataques como los de Antonia Dell’Atte.