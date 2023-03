Begoña Villacís, apoyo inesperado de Ana Obregón en su nueva etapa maternal

A raíz de la decisión maternal de Ana Obregón, la gestación subrogada se ha convertido en uno de los temas clave dentro de nuestras fronteras. Se trata de una práctica que cuenta tanto con detractores como con partidarios, creyendo estos últimos que es el momento de legalizarla en España para que así muchas parejas puedan tener hijos por medio de un vientre de alquiler sin tener que viajar al otro lado del charco. Un debate que ha generado una gran controversia y por el que esta misma mañana ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado Begoña Villacís y el portavoz de la asociación Son nuestros hijos, entre otros.

La portavoz de Ciudadanos no ha tenido reparo en defender la gestación subrogada ahora que se trata de un asunto que está a la orden del día: «Es un tema muy importante. A la gente le da miedo pronunciarse. Es cierto que hay temas muy importantes, pero que las mujeres merezcamos respeto, que unas familias puedan tener seguridad política, que ese niño sea respetado… A mí me parece de las cosas más importantes», comenzaba indicando, aclarando que su opinión ya estaba arraigada incluso antes de que Ana Obregón decidiera convertirse en madre por este método a sus 68 años: “Esto se ha puesto por un tema mediático, pero no se puede juzgar por un caso concreto (…) Yo siempre lo he defendido incluso antes de entrar en Ciudadanos. Hay muchas mujeres que no pueden ser madres, procesos de adopción que no han llegado a término… En todo esto hay mucho amor. Es lamentable que se insulte por estas elecciones”, proseguía, protagonizando así una defensa en toda regla hacia la presentadora.

Por otro lado, la política también ha hecho referencia hacia la posibilidad que había hace años de que la gestación subrogada de viera como algo normal en España: «Cuando estuvo a punto de firmar con Ciudadanos, Pedro Sánchez iba a firmar la gestación subrogada. El Partido Popular igual. España está involucionando, el sectarismo ideológico es muy peligroso. Vamos a hacer lo posible desde el partido que se legalice. No vamos a permitir que se insulte diciendo que son niños comprados», zanjaba. Algo en lo que el otro protagonista del debate estaba muy de acuerdo, incidiendo en la idea al tomar como ejemplo a Ana: «Ana Obregón ha llevado a cabo un proceso de gestación por sustitución en Estados Unidos que es completamente legal. No hay debate, luego hay otro debate que es completamente distinto respecto a la edad, que es un debate sano también (…) Ana Obregón tiene una buena situación económica (…) Como sociedad debemos plantearnos que cuando lo hace Ana hay escándalo y cuando lo hace un hombre no hay problemas, no creo que sea solo por la edad, pero seguro que el caso de Ana Obregón va a ayudar a la legalización», finalizaba, dejando así que el tiempo decida si esta práctica finalmente puede ser aprobada en España mientras ambos están totalmente de acuerdo en que así sea.