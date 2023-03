Revisiones privadas y un guardián: el último movimiento de Ana Obregón

Conforme van pasando las horas van trascendiendo más detalles sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón, de 68 años. Pese a que la presentadora suele dar a conocer con total naturalidad detalles sobre su vida privada, lo cierto es que, en esta ocasión, ha optado por el más absoluto hermetismo. Solo ha dado un paso al frente cuando han salido las imágenes cogiendo a la recién nacida mientas iba sentada en una silla de ruedas en las inmediaciones del Memorial Regional Hospital de Miami, uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Florida.

Esta misma mañana, la periodista corresponsal en el citado enclave, Rosa Conde ha intervenido en directo en El programa de Ana Rosa, donde ha revelado más detalles sobre este asunto con el que se han llegado a abrir hasta los informativos, ya que se ha generado un fuerte debate público sobre si se está o no a favor de la gestación subrogada.

La comunicadora ha indicado que las revisiones de la pequeña que vino al mundo el pasado 20 de marzo no se están realizando en el mismo hospital en el que nació, sino que están teniendo lugar en otro centro que siguen de cerca sus avances en estos primeros días de vida.

Conde ha indicado que Ana Obregón solo tendría que volver al hospital de origen en el caso de que el bebé tuviera un problema de salud importante. De esta manera, las revisiones se están realizando en otro centro que en nuestro país sería considerado como un centro de salud.

Eso no es todo, porque la periodista ha querido aclarar unos puntos después de todo el revuelo que se está generando en España. «El movimiento de esa madre gestante no tiene que ser el de encontrar dinero fácil. De hecho, se revisan sus cuentas», ha afirmado. Sobre la edad de Ana Obregón, uno de los motivos por los que más críticas está recibiendo, Rosa Conde ha querido aclarar que tanto la madre como la madre sustituya llevan a un abogado y firman un contrato antes de que nazca el bebé. En Estados Unidos obligan, en este caso a Ana, a adjuntar un tutor, figura que aquí se llama como guardián. Esto quiere decir que si ocurriese algo con ese bebé o si Ana no pudiese hacerse cargo tiene ese guardián», ha detallado. Una vez nace el bebé no es necesario, pero sí recomendable continuar con esa figura para proteger en todos los sentidos al bebé.

También se ha aclarado que todos los participantes en este proceso deben pasar ciertos exámenes psicológicos porque es «muy importante en todos los términos». Durante este procedimiento, Ana Obregón ha tenido que reunirse en varias ocasiones con la madre solicitante, que sería en otras palabras la madre gestante. Ambas tienen que dar el visto bueno para continuar en este delicado proceso. Por ahora, la presentadora continúa disfrutando de esta nueva etapa, ajena a todo lo que se está diciendo en los últimos días.