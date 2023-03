Alta tensión entre los seres queridos de Ana Obregón: los bandos de una filtración que todos niegan

No cabe duda de que Ana Obregón se ha convertido en la protagonista de la semana e incluso de los últimos meses. Era hace poco más de 48 horas cuando se daba a conocer que la presentadora se convertía en madre a los 68 años de edad por medio de una gestación subrogada en Miami casi tres años después de perder a su hijo Álex Lequio a consecuencia del cáncer que padecía. Unas imágenes que daban la vuelta al mundo en cuestión de instantes, contando la decisión de la protagonista de Ana y los 7 tanto con partidarios como con detractores.

Sin embargo, la polémica que gira en torno a Ana no ha quedado ahí. Pese a que en un primer momento todo apuntaba a que únicamente eran conocedores de la buena nueva Alessandro Lequio y las hermanas de la maestra de ceremonias de las Campanadas de Televisión Española, ha sido ahora cuando han comenzado a aflorar los rumores que indican que quizá eran otras personas del entorno de Obregón las que también sabían que estaba a punto de convertirse en madre, como por ejemplo su amigo Raúl Castillo y su representante, Susana Uribarri. Algo que ambos han negado rotundamente a través de distintos medios de comunicación, mientras que la protagonista en cuestión se ha encargado de desmentir la acusación de su ex por vía Instagram. Sin embargo, el colaborador de El Programa de Ana Rosa parece estar firme en sus convicciones a la hora de señalar a dos de los pilares fundamentales en la vida de su ex pareja como principales artífices de una filtración que cada vez suena con más fuerza.

Y es que, durante el último programa de las mañanas de Telecinco Alessandro dejaba caer que, hace tres semanas, Cristina Tárrega le preguntó sobre si cabía la posibilidad de que Ana se hubiera desplazado hasta el otro lado del charco para llevar a cabo esta gestación subrogada. Algo que él no quiso confirmar ni negar, generando así la máxima expectación en torno al tema que a día de hoy sigue presente y que pone en jaque la vuelta de Obregón a España en un momento en el que necesita el máximo apoyo de sus seres queridos.

Teniendo en cuenta que aún quedan varias semanas para que la presentadora vuelva a su país natal junto a su pequeña para dar comienzo a una nueva vida en la que, como ella indicaba, «nunca más estará sola», son muchos los asuntos a los que tendrá que hacer frente, encontrándose un escenario desolador dentro de su entorno con el padre de su hijo prácticamente en contra de sus dos mejores amigos. Por si fuera poco, ahora también cabe la posibilidad de que alguien de su entorno más cercano haya filtrado esta impactante noticia a la prensa, aunque eso parece importar poco a la propia Ana, que únicamente ha hecho uso de su cuenta de Instagram para referirse al tema diciendo que «les pillaron» sin entrar en más detalles sobre quién podría haber sido la persona que ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados hasta la fecha.

Por otro lado, también la presentadora cuenta con muchos menos apoyos de los que tenía después de haber tenido que afrontar tres durísimas perdidas en apenas dos años. Son muchos de sus seguidores los que consideran su movimiento un tanto «egoísta» dada su avanzada edad. Unos haters a los que se sumaba Antonia Dell’Atte, que no tenía reparo en criticar duramente a Obregón por su recién estrenada maternidad vía Instagram, alimentando aún más si cabe una guerra que no cesa pese al paso del tiempo.