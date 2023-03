El dardo envenenado de Antonia Dell’Atte hacia Ana Obregón por su decisión maternal

Ana Obregón ha vuelto a ser madre a los 68 años a través de una gestación subrogada que ha tenido lugar en Miami. Una noticia que ha corrido como la pólvora en cuestión de horas y que se ha convertido en el tema estrella del día y probablemente del año, contando tanto con partidarios como con detractores la decisión de la presentadora. En este último grupo estaría una de sus archienemigas por excelencia, Antonia Dell’Atte, la cual no ha tenido reparo en hacer uso de sus redes sociales para pronunciarse acerca de lo sucedido y enviar un dardo envenenado a la ex de Alessandro Lequio.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde la que fuera top model ha grabado un vídeo desde la ciudad a la que se habría desplazado también la protagonista de Ana y los 7, haciendo alarde de la oportunidad que tiene por pasar tiempo con su hijo: «#Miamiopen disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, ‘un regalo de Dios’», comenzaba escribiendo, para después comenzar con los zascas sin cesar: «Me gusta #Miami poque es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas ‘patéticas e insoportables’ y sobre todo egoístas… Huid siempre!! Mamma mía», zanjaba, dejando entrever que, aunque se encuentren en el mismo punto, Antonia no coincidirá con Ana gracias a la amplia superficie que posee este enclave en el sureste de Florida.

En cuestión de instantes, sus palabras han sido duramente criticadas por algunos de sus seguidores, que consideran su movimiento «desafortunado» y «malvado», sobre todo teniendo en cuenta que Ana no lo ha pasado bien a raíz de haber perdido a su hijo Álex Lequio a consecuencia del cáncer que padecía hace casi tres años. Un durísimo varapalo que quizá haya sido clave a la hora de decantarse por convertirse en madre por segunda vez pese a críticas como esta, las cuales no parecen importar en absoluto a Obregón al estar viviendo uno de los momentos más felices de sus últimos meses.

Y es que, unos minutos antes de que Dell’Atte hiciera público su parecer dentro del universo 2.0, Ana compartía su alegría con su más de un millón de seguidores al hacerles partícipes de la portada de ¡Hola! en la que aparece cogiendo en brazos a su pequeña: «Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR. #bienvenidaalmundo #muerodeamor», sentenciaba, consiguiendo en cuestión de instantes miles de «me gusta» y el apoyo de numerosos rostros conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Sofía Suescun, Georgina Rodríguez y su representante, Susana Uribarri, la cual parece estar encantada con la buena nueva: «Gran felicidad que tengo desde ayer de verte con tanta luz y de vuelta a la vida (…) Claro que sí cariño, ahora somos más viajando juntas. Ya somos cuatro», apuntaba.