Aitana (23) y Sebastián Yatra (28). Sebastián Yatra y Aitana. Ninguno de los dos ha confirmado su relación. Sin embargo, que la suya es una relación mucho más que de amistad se hace evidente en cada evento al que acuden juntos ya sea accidentalmente o no. El último ha sido el enlace que ha unido en matrimonio a la influencer Eleonora Pons Maronese (26), más conocida como Lele Pons con el cantante el cantante puertorriqueño Guaynaa (30).

A la ceremonia, que tuvo lugar este sábado en Miami, acudieron cerca de 300 invitados, entre los que había numerosos rostros conocidos, como el DJ Steve Aoki (45), Lola Índigo (30), Camila Cabello (26), Becky G (26), Natti Natasha (36) o Chayanne, tío de la novia, junto a su hija fruto de su relación con la abogada venezolana Marilisa Maronese (51), la influencer Nicole García, Kimberly Loaiza (25), la artista brasileña Anitta (29) y hasta la mismísima Paris Hilton (42).

Sebastián Yatra era testigo de la ceremonia, mientras que Aitana, según ha desvelado el programa Socialité y pese a conocer a Lele Pons a raíz del remix de Teléfono, primer single de la catalana tras salir de Operación Triunfo, que grabaron juntas allá por 2018; ha acudido al evento en calidad de acompañante del artista colombiano. «Aitana ha ido por ser la novia de Sebastián Yatra, y no por ser del círculo cercano a la novia», señalan desde el citado programa. Lo que respondería a por qué la ex de Miguel Bernardeau (26) no asistió en los días previos a la boda, a la despedida de soltera de Eleonora.

Sea como fuere, lo cierto es que varias de las imágenes que los asistentes a la ceremonia han compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram, muestran la complicidad de la pareja en forma de bailes, miradas y gestos de cariño.

Para la ocasión, Aitana escogió un vestido drapeado con tirante espagueti de Yves Saint Laurent de color negro, que forma parte de la colección de otoño- invierno 2022 de la casa de moda francesa, y está a la vente en la web oficial de la firma por un precio de 3.490 euros. Aitana completó su estilismo con unos pendientes plateados en forma de lágrima con broche floral de Bvlgari, unos tacones negros de pulsera y un bolso de mano plateado de Jimmy Choo.

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron durante la participación de la catalana en Operación Triunfo. El colombiano acudió como invitado al plató en la gala 12, donde promocionó su single, Sutra. Después ambos colaboraron juntos, primero en octubre de 2020 con Corazón sin vida, el pistoletazo de salida del disco 11 Razones, y más tarde, en 2022, con Las Dudas; y formaron parte del jurado de La Voz Kids.

Han sido varias las ocasiones en las que se han visto junta a la pareja por las calles de la capital madrileña. Sobre todo, desde que Aitana y Miguel Bernardaeu rompieran su relación sentimental el pasado mes de diciembre tras cuatro años de romance.