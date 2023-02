Así, sin quererlo, el nombre de Aitana ha vuelto a copar los titulares de la prensa. Después de dejarlo con Miguel Bernardeau, solo un hombre fue vinculado con la cantante: Sebastián Yatra. El mundo entero era conocedor de su amistad, lo que pocos se esperaban es que se convirtieran en la presunta -y no confirmada- nueva ilusión de cada uno. Pero el intérprete de Pareja del año parece que va conquistando corazones y ahora, apenas unas semanas después de salir a la luz este romance, se le ha vinculado con Milena Smit.

Ha sido la publicidad sobre su nuevo single, Una noche sin pensar, la que ha hecho saltar todas las alarmas. En él, Milena es la protagonista de su videoclip y, además de posar desnudos en una moto de agua, también han posado abrazados para la portada. Una complicidad más que apreciable que ha hecho que los usuarios de la red se cuestionen el nombre de la mujer que ocupa el corazón del de Medellín.

En medio de este ‘triángulo amoroso’ ha sido Aitana quien ha tomado la palabra. La cantante ha llegado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres, aunque con la hermeticidad que le caracteriza. La intérprete de Con la miel en los labios no ha querido dar declaraciones sobre su ex pareja, limitándose a decir que está «todo bien». Y es que, fue justo antes de finalizar el año cuando salía a la luz que Aitana y Miguel habían puesto punto final a su historia de amor. Ahora, con una presunta nueva ilusión en el horizonte, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha dejado claro que no se va a pronunciar sobre su ruptura: «No te voy a dar más declaraciones. Yo estoy súper bien y todo está súper bien. Tranquilos, de verdad. La vida de todo el mundo está genial y eso es lo más importante».

Al ser preguntada por su relación con Yatra, la cantante ha salido del paso con un: «Estoy súper feliz, porque acabo de venir de hacer muchas canciones. Eso te puedo contar y poco más». Si bien se mostraba discreta con su vida privada -y, sobre todo, sentimental-, su sonrisa desvelaba que se encuentra en un momento muy feliz y que, para nada, está celosa de Milena Smit, de la que solo ha tenido buenas palabras: «La amo, es increíble».

La respuesta de Milena Smit

Pero Aitana no ha sido la única en dar un paso al frente, sino que también lo ha hecho la ‘chica Almodóvar’. A su llegada de Sevilla después de los Premios Goya, la actriz no tuvo ningún problema en aclarar que su relación con Yatra tan solo era de amistad y, sobre todo, profesional. Cabe destacar que Aitana y Milena también son amigas y que la última ocasión que la actriz tuvo unas palabras bonitas hacia la cantante fue en los Premios Feroz: «La admiro muchísimo, sobre todo como persona. Me parece una niña maravillosa y hemos hecho muy buena sinergia, estoy muy contenta por todo lo que le pase».