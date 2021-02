Lo que parecía tan solo un papel secundario en la película ‘No matarás’ de David Victori se ha traducido en una nominación a los prestigiosos premios Goya 2021 en la sección de Mejor actriz revelación. El nombre de Milena Smit suena fuerte desde que se dio a conocer en dicha película en la que trabajó codo con codo junato a Mario Casas, y poco a poco ha ido demostrando que su talento es más bien un don. Sin embargo, tal y como confesó ella misma durante una entrevista, entre sus planes no estaban los de dedicarse al séptimo arte de manera profesional. «Iba más al día, no me preocupaba por el futuro. Al terminar bachiller con 17 años, no me veía capacitada para decidir a qué me quería dedicar el resto de mi vida, me encontraba bastante perdida en ese ámbito», aseguró Smit.

Nacida en Elche, su madre es manchega y su padre holandés. Se crió en Murcia y hace cuatro años hizo las maletas y se trasladó a Madrid para buscarse la vida, y vaya si le ha cambiado en cuestión de unos meses. «Empecé a trabajar, a conocerme a mi misma. No tengo una carrera, pero tengo unas tablas en la vida que me han hecho llegar a donde estoy”, añadió la nominada a los premios Goya.

Este jueves, Pedro Almodóvar ha anunciado que Milena Smit formará parte del reparto de su nueva película, ‘Madres paralelas’. De hecho, será una de las protagonistas junto a otras actrices de renombre como Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón. La nueva cinta del director manchego será un drama intenso con el que el propio Almodóvar ha explicado que vuelve “al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Hablo de la importancia de los ancestros y de los descendientes”. Además, también formarán parte del elenco Rossy de Palma, Julieta Serrano e Israel Elejalde, entre otros. “Este era mi gran secreto”, confesó Milena Smit a través de sus redes sociales cuando salió a la luz la gran noticia de su fichaje.

El origen de su historia

Milena Smit comenzó como modelo cuando apenas tenía 15 años, pero después se trasladó a la capital para buscar nuevos horizontes. Primero participó en videoclips de bandas de música como Los Planetas, y ahí descubrió que lo suyo era estar delante de una cámara. Una vez en Madrid estudió un seminario intensivo en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, por la que han pasado grandes nombres del cine español como José Coronado o Penélope Cruz. Comenzó a sentir tanta pasión por el mundo de la interpretación que quiso seguir formándose y asistió a una clase magistral con el argentino afincado en Los Ángeles, Bernard Hiller, reconocido coach de actores que ha trabajado con estrellas de la talla de Leonardo Di Caprio O Cameron Díaz.

Una de las curiosidades sobre su salto al estrellato es que el director de la película de ‘No matarás’ la descubrió a través de Instagram. Victori llevaba 6 años buscando una protagonista para la ficción y cuando vio a Smit lo tuvo claro. Se puso en contacto con la actriz y esta dejó su trabajo como recepcionista de hotel tras pasar varios castings. Para Milena, David Victori se convirtió entonces en su “ángel de la guarda”.