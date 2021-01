Mario Casas, complicidad y abrazos con Milena Smit en los Premios Días de Cine

Todo apunta a que este año 2021 será un poco diferente, al igual que su antecesor, y es que las entregas de premios estarán marcadas por las medidas de seguridad impuestas para evitar la propagación de la Covid-19. Aún así, Mario hay podido (y podrá) disfrutar de la recompensa de su esfuerzo.

Esta tarde de miércoles ha estado muy bien acompañado por otros rostros muy conocidos como Elena Sánchez, la presentadora del espacio que lleva el mismo nombre que los galardones, muy guapa con un traje masculino de solapas violetas y una coleta baja. También ha asistido a la cita Miriam Díaz Aroca, que ha lucido un look muy invernal en tono burdeos que destacaba su cabello, de un rubio ceniza. También se ha puesto frente al photocall rojo una veterana de la gran pantalla, Mona Martínez.

El momento más emotivo de la tarde ha estado protagonizado por Milena Smit, que no ha podido contener las lágrimas al recoger su premio. «Me hace mucha ilusión que me entregues este premio. Estoy muy nerviosa. Quiero agradecer a Días de Cine por el premio, pero no solo por eso, por luchar y dar una visibilidad tan importante al cine español», ha dicho la joven intérprete durante su discurso, en el que a pesar de la mascarilla se la veía muy emocionada.