Blanca Suárez se deshace en halagos a Mario Casas

Blanca Suárez atraviesa uno de sus mejores momentos. La actriz acaba de estrenar “El verano que vivimos”, una película que está cosechando importantes éxitos de taquilla a pesar del complicado momento que atraviesa la industria a raíz de la crisis del coronavirus. Un filme que protagoniza con su actual pareja, el gallego Javier Rey. Blanca ha participado en la presentación de los nuevos productos de una conocida marca de electrónica de la que es imagen, durante la cual no ha dudado en revelar algunos detalles sobre cómo se plantean estas atípicas navidades.

La actriz ha reaparecido radiante, con un look compuesto por un cárdigan de plena tendencia en color blanco con detalles de hilos en plata creando líneas geométricas, de hombros caídos, ceñido en la cintura, manga abullonada y cuello redondo. Lo ha conjuntado con un pantalón palazzo fluido con pata extra ancha, de talle alto y con pinzas que le proporcionan detalles de elegancia para elevar la prenda. En cuanto al look beauty, ha apostado por un recargado maquillaje de ojos, con eyeliner y pestañas marcadas y cejas destacadas frente al suave tono de labios y el cabello recogido en un moño de estilo messy.

La intérprete ha reconocido que todavía no sabe lo que va a hacer estas fiestas: “ estamos en modo improvisación, como creo que la mayoría de nosotros, estamos viendo a ver a última hora cuales son las normas definitivas para pasar estas fechas y en base a eso veremos cómo nos sentimos con eso y vamos a ver”, ha asegurado Blanca. Lo que sí tiene claro, es que no será ella la que se encargue del menú. “Quiero pensar que dentro de mí hay una gran cocinera, todavía por descubrir, ojalá salga pronto. Pero en Navidades no he sido la encargada de preparar. Este año no va a ser. En algún momento tendré que lanzarme a la piscina, pero este año no va a ser”, ha dicho la actriz.

A pesar de que estas navidades van a ser muy atípicas para todo el mundo, la que fuera protagonista de “El Internado” ha dicho que para su familia el cambio no va a ser tan brusco porque no suelen hacer grandes reuniones. “No somos una familia en la que nos juntemos muchísimas personas, entonces en ese sentido va a ser menos shock porque hay familias que son decenas y decenas”.

Blanca suele ser muy discreta con su vida privada y aunque ha reconocido estar muy feliz y sentirse muy afortunada, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras al que fuera su pareja, Mario Casas, nominado a los Premios Forqué y a los Premios Feroz por su trabajo en “No matarás”. “Es maravilloso. Obviamente toda la profesión y especialmente yo me alegro mucho de que le vaya bien y que su duro trabajo, porque trabaja muy duro, se vea recompensado en este sentido. Estos regalitos pues hacen mucha ilusión. Yo entiendo que está muy contento y es que es de celebrar. Siempre he dicho que es uno de los mejores actores, por lo menos de nuestra generación”, ha dicho la intérprete.

Sobre su relación con Javier Rey, la actriz ha preferido limitarse a asegurar que “siempre está bien”. Blanca Suárez no ha querido pronunciarse sobre si pasará alguno de los días especiales de estas fiestas en compañía del intérprete gallego, aunque sí que ha dado una pequeña pista sobre lo que le gusta que le regalen: “los mejores regalos son más de experiencias. A todos hay cosas y caprichos que nos hace ilusión que nos regalen, pero suelo a veces tirar por vivencia”.