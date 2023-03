«Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida y así serán todos». Estas fueron las palabras que Ana Obregón pronuncio hace justamente dos años, cuando sopló las velas por su sesenta y seis cumpleaños; y que servirán de nuevo hoy a la veterana actriz y presentadora de televisión. Pues desde que falleciera su hijo Álex Lequio fruto de su matrimonio con el colaborador de televisión hispano-italiano y conde, Alessandro Lequio (62), en mayo de 2020, que padecía sarcoma de Ewing, un cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes, a la presentadora se le «apagó» su vida.

Ana cumple años dos meses antes del que será el tercer aniversario de la muerte de Aless, al que recuerda, según muestra en sus redes sociales, «cada segundo de su vida». «Mi Aless. A veces me pregunto cómo es posible que cada día tu ausencia duela más. Y aunque cada día me cueste levantarme, solamente siguiendo tu lección de vida puedo hacer realidad tus sueños (…) Te quiero más que a mi vida», escribió hace varias semanas. Pero en su memoria están también su madre, Ana María Obregón, que murió a los 95 años de edad en mayo de 2021, y su padre, el empresario Antonio García Fernández, que falleció el pasado mes de septiembre tras acarrear desde hacía unos años un delicado estado de salud. «Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí».

Aunque es graduada en Biología y Farmacia, Ana Obregón decidió desde muy temprana edad dedicarse por completo a la interpretación y el entretenimiento. Así, sus inicios en la gran y pequeña pantalla, fueron como conductora de ¿Qué apostamos?, un programa de televisión español de entretenimiento dirigido y realizado por Francesco Boserman que presentó junto a Ramón García (61), y más tarde, como concursante de ¡Mira quién baila! o colaboradora de Corazón, corazón. No obstante, fue la mítica serie de TVE, Ana y los 7 la que la catapultó a la fama. Después pudimos verla en Ellas y el sexo débil, de Carla de Viñacorta, Hospital Central y, más recientemente, en la segunda temporada de la serie que abrió las puertas del éxito a Javier Calvo (32) y Javier Ambrossi (38), Paquita Salas.

En la crónica social española, Ana Obregón ha sido un personaje recurrente, ya sea por su sonada relación con el cantante Miguel Bosé (66) o Alberto de Mónaco (64), su polémica separación de Lequio o sus anualmente esperados posados en bikini cuando llega la temporada estival.

En este sentido, se cumple apenas una semana desde que viera la luz un presunto romance entre la actriz y Diego Armando Maradona. El «romance secreto» habría tenido lugar, según desvelo el amigo del astro argentino, Omar Suárez en el programa Sálvame, a principios de los años 80, en Barcelona, cuando el jugador desempeño parte de su trayectoria en el FC Barcelona. «No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba (…) No sabes lo que era esta mujer, tremenda, me quedó para siempre la belleza de esa mujer rubia y elegante», contó Suárez que le dijo Maradona. «Se quedó prendado».

No obstante, Ana Victoria García Obregón -su verdadero nombre-, se pronunció el pasado fin de semana en el programa Fiesta acerca de lo que ella califica como una «amistad». Me hace mucha gracia lo del romance, pero de romance nada. Es verdad que me mandaba flores, bastantes flores a casa de mis padres. Yo era muy jovencita. Nos hicimos amigos y nada más. Por mi parte, una amistad», expresó.

A pesar de su complicado momento personal, el último proyecto profesional de Ana Obregón será, posiblemente, su mayor regalo en su sesenta y ocho cumpleaños: El chico de las musarañas. El libro que estará en las librerías el próximo 19 de abril que comenzó escribiendo el empresario antes de morir, así como la fundación Aless Lequio, encargada de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. «Hoy es un gran día. Por fin, otro de los sueños de mi hijo se ha hecho realidad. Es la historia que empezó a escribir magistralmente y no pudo terminar por culpa del cáncer. Abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia, la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito», comenzó diciendo en un post.

«Una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado vida», ha indicado. Al mismo tiempo ha detallado que «donaré los beneficios de los derechos de autor de esta obra a la @fundacionalesslequio como era su deseo, para financiar la investigación del cáncer», finalizó.