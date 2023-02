Se cumple un sueño para Ana Obregón. Desde que su corazón se rompiese el día que perdió a su hijo, Aless Lequio, la presentadora se ha centrado en continuar con su legado. Primero creando una fundación en su nombre para la investigación del cáncer infantil y en adolescentes, y ahora con un libro que no le podía hacer más ilusión.

El chico de las musarañas ya está terminado y será el próximo 19 de abril cuando esté disponible en todas las librerías. Mientras tanto, la cara visible de las Campanadas de TVE ha comunicado que ya está abierta la reserva en Amazon, la Casa del Libro, El Corte Inglés y la FNAC. «Hoy es un gran día!! Por fin otro de los sueños de mi hijo hecho realidad», ha compartido, junto a una imagen del que será el libro, que cuenta en su portada con una imagen muy emotiva de madre e hijo y el título en color rojo.

Además, en el hueco del autor aparecen los dos, pues cabe recordar que primero comenzó a escribirlo Aless con el objetivo de contar su historia y recaudar el dinero para la investigación del cáncer. Pero la vida no le dejó continuar y ha sido su madre la que ha seguido con su legado: «Abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia, la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito».

Su precio ronda los 20 euros, pero todo lo recaudado irá a un buen lugar. «Una historia para inspirar y apreciar ese maravilloso regalo llamado vida. Donaré los beneficios de los derechos de autor de esta obra a la Fundación Aless Lequio como era su deseo, para financiar la investigación del cáncer», ha sentenciado la intérprete de Ana y los siete. Un camino largo y costoso que, por fin, ve la luz. Todo ha merecido la pena.

Un gran proyecto

Después de compartir una imagen por los 32 meses sin Aless, Ana Obregón desapareció de la red durante varios días. Nadie sabía nada de ella y pronto surgió la preocupación. Pero todo tenía un motivo, y de lo más especial. La presentadora reapareció con un post para contar que había estado inmersa en la escritura de El chico de las musarañas, que pronto estaría terminado.

«Llevo más de ocho meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aún recuerdo el día que después de la quimio me dijiste: ‘Mamá, cuando termine de escribirlo lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer’. No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo. Pero también quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento», contó. Y ahora, por fin, ha cumplido su promesa, viendo reflejados sus esfuerzos en el libro más especial de adornará su estantería.