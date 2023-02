Ana Obregón, Maradona y un romance secreto que ha salido a la luz 40 años después

Sálvame no deja de sorprender a la audiencia, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión. A lo largo de esta misma tarde, Terelu Campos y Adela González dejaban entrever que tenían entre manos una bomba que dejaría completamente sorprendidos a sus espectadores. Algo que ha resultado ser totalmente cierto cuando ambas presentadoras han desvelado un escándalo amoroso del pasado que tuvo como protagonistas a una conocida intérprete nacional y a un emblemático futbolista a nivel mundial.

Estos no son otros que Ana Obregón y Diego Armando Maradona. El programa de las tardes de Telecinco ha sido el encargado de confirmar el idilio que habría tenido lugar entre ambos en torno a los años 80 dentro de nuestras fronteras, cuando, según confirma Adela, «ella no estaba casada». Una información que la maestra de ceremonias sacaba de un testimonio pasado del que fuera futbolista, en el cual éste afirmaba haber estado «muy enamorado». Unas palabras que también aseguraba su compañera, la hija de María Teresa Campos: «Tuvieron una relación clandestina, que nadie podría haber imaginado», zanjaba mientras mostraba a cámara una fotografía de la ex de Alessandro Lequio por aquel entonces.

Como amigo del deportista, Omar Suárez ha tomado el testigo de sus compañeras para hablar en el espacio televisivo en cuestión sobre este inesperado idilio. Y es que, tanto el periodista como el argentino coincidieron en una ocasión en la que salió Ana en la televisión, y Maradona no tuvo reparo en intervenir: «No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba», habría dicho. Por su parte, Pipi Estrada también se ha encargado de confirmar la información al revelar que, cuando el futbolista llegó a España, tenía a «tres mujeres en la cabeza»: «Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron, culminó el deseo, culminó su fantasía», zanjaba, para después entrar en detalles sobre cómo tuvo lugar la primera toma de contacto entre ellos. Para ello, hace falta viajar al pasado y concretamente a Barcelona, donde ambos se encontraron e inmediatamente Obregón se deshizo en elogios ante el coche de la estrella del fútbol, que no dudó en dejárselo. Unos minutos más tarde, Ana le informaba de que había tenido un percance con el automóvil: «Ella va a dar una vuelta, se pega una hostia y se lo jode», confesaba el colaborador, causando la máxima expectación entre todos los presentes en plató y en la audiencia.

No obstante, todo apunta a que lo de Ana y Maradona fue un romance esporádico sin mucha más importancia. Es por ello que no ha trascendido hasta más de tres décadas después, cuando el deportista ha fallecido y la protagonista en cuestión ha experimentado otras historias de amor de la mano de rostros conocidos como Miguel Bosé, Darek, Fernando Martín, Davor Suker o Alessandro Lequio, con quien tuvo a su hijo Álex.