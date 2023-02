La pérdida de Aless Lequio no solo fue un palo muy duro para sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, sino para el mundo también. Fue en plena pandemia cuando la presentadora y colaborador de Telecinco tuvieron que pronunciar el último adiós a su hijo. Ahora, casi tres años después de su muerte, han continuado con su legado de una forma muy especial.

Tras mucho trabajo y varios trámites burocráticos que han retrasado la presentación, ya pueden decir que han cumplido un sueño. Fue el pasado mes de agosto cuando la intérprete de Ana y los siete anunció en las redes sociales la creación de la fundación en homenaje a su hijo y ahora, unos meses después, ha podido hacer la presentación oficial. Y es que, aunque Alessandro no ha podido asistir debido al covid (aunque realmente no fue así), la tensión entre ellos ha estado más presente que nunca.

En las últimas declaraciones que el colaborador de El programa de Ana Rosa dio a Semana aclaró que el dinero recaudado para poder crear la fundación fue gracias a sus esfuerzos: «Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí. La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío y se enamoró del proyecto. Tristemente ha fallecido». Además, en las páginas del digital también dejó claro que no tiene intención ninguna de ser la cara visible de este proyecto: «Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer».

Unas palabras que fueron muy cuestionadas y que ahora Ana Obregón ha respondido para desmentirlas. «Te has equivocado en decir que esa es la única donación, ya que yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir una fundación», ha escrito en sus redes sociales. Además, le ha querido restar importancia al dinero para resaltar el principal objetivo de esta aventura en honor a su hijo: «Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Sé fuerte para ayudar a los demás y salvar vidas en nombre de Aless».

Y es que, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones, la única finalidad de la actriz con todos estos proyectos como la fundación o El chico de las musarañas es continuar con el legado de Aless Lequio, hacer realidad sus sueños y, sobre todo, luchar por la investigación del cáncer que se llevó al amor de su vida: «El único motivo por el que me levanto cada mañana es seguir el legado de mi hijo, hacer todo lo que él quiso y no pudo».

Dejando a un lado la tensión con el padre de su hijo, Ana Obregón continúa con las aventuras que tiene en el horizonte. Será en los próximos meses cuando el libro El chico de las musarañas que empezó a escribir Aless Lequio y ahora ha continuado su madre vea la luz. «Llevo más de ocho meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Lo acabaré por ti», compartió en sus redes sociales.