La emotiva razón de la desaparición 2.0 de Ana Obregón

Pese a haber sido la gran protagonista de las Campanadas de Televisión Española desde la Puerta del Sol, Ana Obregón comenzaba el 2023 manteniéndose en un discreto segundo plano. Han sido escasas las ocasiones en la que la presentadora ha aparecido a través de redes sociales y mucho menos en televisión. Una decisión totalmente respetada por sus compañeros de profesión y por su millón de seguidores, pese a que era toda una incógnita el motivo que había llevado a la protagonista de Ana y los 7 a ausentarse de una manera tan drástica.

No ha sido hasta esta tarde cuando la presentadora ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir un post repleto de información sobre cuál ha sido la razón que la ha mantenido ocupada durante los últimos días. Esta no es otra que El chico de las musarañas, el libro que empezó su hijo Álex y que ahora ella está terminando con la mayor de las ilusiones para que muy pronto todo aquel que quiera pueda adquirirlo y leerlo: «Mi Aless. Llevo más de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado», comenzaba explicando, dejando entrever que faltan unas semanas para que la obra en cuestión ocupe todas las librerías del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex de Alessandro Lequio ha seguido dando detalles sobre este emotivo proyecto: «Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: ‘Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer’. No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo. Pero también quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento. Lo acabaré por ti. Para inspirar, para concienciar, para tu fundación, para la investigación del cáncer, para aprender a apreciar cada instante de este regalo llamado vida», zanjaba en un texto que ha apoyado un carrusel de imágenes en las que aparece escribiendo desde un ordenador desde el que está plasmada una fotografía de su hijo a modo de salvapantallas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos rostros conocidos los que han reaccionado a este bonito relato a través de la publicación de Ana, la cual cuenta ya con más de 15 mil «me gusta» y comentarios como el de Rosa Benito, que admite que Álex «siempre está en sus oraciones». Por otro lado, los seguidores de Obregón han querido dejar constancia del apoyo que recibirá este libro en cuanto salga a la venta, siendo muchas las personas que quieren comprarlo y leer de primera mano los relatos que Lequio escribió con toda su ilusión antes de fallecer a consecuencia del sarcoma de Ewing que padecía.