Anne Igartiburu, al ritmo de Shakira para despejar dudas sobre las Campanadas de TVE

Las Campanadas de este año trajeron consigo muchas novedades, pero si hay una que destacó sobre el resto, fue sin duda la ausencia de Anne Igartiburu. Después de llevar casi dos décadas retransmitiendo la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol para Televisión Española, la cadena pública optaba por modificar su parrilla habitual para incluir en ella a Ana Obregón y a Los Morancos. Algo que resultaba bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la de Elorrio se había convertido en uno de los rostros más destacados del grupo televisivo y ya era todo un clásico verla despedir el año con un diseño rojo de Lorenzo Caprile.

No obstante, y a raíz de esta decisión completamente inesperada, muchos fueron los rumores que apuntaron a que Televisión Española había dejado de contar con Anne en una cita tan relevante al haber protagonizado ciertos acercamientos con Antena 3 con su aparición en Mask Singer y su posterior participación en Tu cara me suena, algo que no habría gustado en absoluto a la cadena pública y que, sin embargo, ha vuelto a repetirse con la llegada de la presentadora a El Hormiguero en virtud de invitada, plató en el que esta misma noche se ha sentado frente a Pablo Motos para someterse a todas y cada una de sus preguntas.

Ataviada con un look en color crudo y repleto de brilli brilli, la maestra de ceremonias ha hecho una aparición estelar con el primer objetivo de hablar sobre su nuevo libro, La vida empieza cada día, toda una reflexión que la propia Anne considera «un regalo» para sí misma y que ha tenido oportunidad de plasmar y enseñar a sus seguidores. Aún así, cabe destacar que antes de reaparecer en pleno directo, la comunicadora ha grabado un storie a través de su Instagram en el que aparece bailando al ritmo de la Session 53 de Shakira, demostrando así que también ha llegado a sus oídos el tema del momento y que no tiene reparo en cantarlo, convertido ya en todo un himno tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos no tuvo reparo en hacer a su invitada la pregunta clave: ¿Qué había pasado para que no diera las Campanadas en Televisión Española?, algo a lo que la vasca respondía con total normalidad: «No pasó nada, la vida es así. Pensaba que iba a estar un año en casa, pero al final me metí en otro embolao», comenzaba explicando, haciendo referencia a su experiencia con Ibai Llanos y Ramón García en Twitch: «Todo pasa por algo, está bien que cambien de presentadores y traigan a otra gente, así he podido probar una experiencia como Twitch con Ibai Llanos y con Ramón que me pareció un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida. Fue una gozada, Ramón y yo nos entendemos con una mirada e Ibai tenía una cara de amoroso y agradecido que me pareció un lujo», desvelaba, visiblemente agradecida por la oportunidad que le había otorgado el streamer y con la mente puesta en futuros proyectos como su aterrizaje en Tu cara me suena: «Estoy feliz, encantada».