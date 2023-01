Los trucos infalibles que te ayudarán a decir adiós a la hinchazón abdominal en Año Nuevo

La Navidad es, por excelencia, la época del año en la que más excesos alimenticios se llevan a cabo. Noches como la de Nochebuena o Nochevieja no pasan desapercibidas para nuestro intestino, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de comida que se ingiere en las famosas reuniones familiares. Es por ello que con la llegada del Año Nuevo, muchas son las personas que intentan llevar a cabo una dieta para deshacerse de las calorías que puedan haber tomado de más, o al menos intentan decir adiós definitivamente a la hinchazón abdominal, algo que en ocasiones no resulta ser una tarea fácil.

La hinchazón abdominal es algo muy común para muchas personas. La mayoría de las veces suele producirse porque el organismo no digiere bien los alimentos, fermentan durante más tiempo y se producen gases. En el caso de las mujeres, durante el síndrome premenstrual pueden sentirse más hinchadas y hasta notar que se tiene una talla más. Pero no te preocupes, hay solución para combatirla. Para conseguirlo, tan solo se necesita recurrir a la denominada “dieta antiinflamatoria”, eso sí, sabiéndose que no es una dieta como tal, sino la combinación de una buena alimentación con un estilo de vida saludable que incluye el ejercicio y la hidratación, entre otros factores.

No obstante, cabe destacar que a tu nueva rutina saludable también puedes incorporar suplementos que te pueden ser de gran ayuda. Estos son, por ejemplo, los creados por Glo y Eiralabs respectivamente: 14 Day Express Program Detox & Slimming y Gummies Apple Cider Vinegar. El primero de ellos favorece la pérdida de volumen, mejora la digestión, elimina las toxinas acumuladas, favorece la quema de grasa y aporta un extra de energía y vitalidad. Se trata de nada más y nada menos que de un programa exprés diseñado para ayudar al organismo a drenar el exceso de líquido, que tiende a acumularse especialmente en las piernas, haciéndolas sentir hinchadas y pesadas. Para ello contiene ingredientes biológicos utilizados tradicionalmente para ayudar a adelgazar y mejorar la digestión, combinándolos con un sabor natural a limón. Si quieres obtener los mejores resultados, tómalo al menos durante 14 días seguidos por la mañana y a mediodía, para así limpiar tu organismo y sentirte más ligero al deshincharte por tan solo 19,99 euros.

Por otro lado, Gummies Apple Cider Vinegar de Eiralabs está basado en las propiedades del vinagre de sidra de manzana, que se ha utilizado durante siglos como un remedio tradicional para mantener la línea, reducir el apetito, normalizar la digestión, mitigar la fatiga y reponer la energía al cuerpo. Son, sin duda alguna, una manera deliciosa y fácil de tomar el remedio favorito de la madre naturaleza para reducir el apetito, contribuir al crecimiento de la microflora, mitigar la fatiga y reponer el cuerpo con energía, además de mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar la glucemia después de las comidas, ayudando a disminuir la grasa abdominal, mejorando la microbiota y la salud cardiobascular con tan solo dos tomas y 15,90 euros.