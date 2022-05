Estreno de agenda para doña Letizia con una de sus citas más especiales. La Reina ha presidido en Valencia el acto central de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que este año se ha desarrollado bajo el lema y propósito de la Organización “Ser Mejores”.

Durante el acto se ha hecho además entrega de las Medallas de Oro 2022 de Cruz Roja Española, que han recaído en la deportista en silla de ruedas Nilofar Bayat, el jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid e impulsor de la Fundación Porque Viven, Ricardo Martino; la fotógrafa brasileña y creadora del proyecto Humanae, Angélica Dass; la Fundación SERES; la ingeniera industrial que lidera el grupo CSIC y ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para menores con atrofia muscular especial, Elena García Armada; la Cruz Roja Libanesa por su ejemplo de compromiso social, adaptabilidad de la respuesta en situación de crisis, y ser la más valorada por las personas libanesa frente a otras organizaciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial; y la Asociación Valenciana Casa Caridad, de asistencia social, con comedor y albergue para 70 personas, por evitar la mendicidad en las calles de Valencia.

Para esta cita, doña Letizia ha sorprendido con un look de tendencia. La Reina ha apostado por un favorecedor modelo en color fucsia, uno de los tonos de la temporada. Un vestido de corte fluido, manga larga y silueta lady, muy en la línea de los estilismos por los que suele apostar. Sin embargo, el modelo no tiene nada de común, ya que se trata de un vestido cut-out, con aberturas en la zona del abdomen, que dejaba a la vista parte de su musculado abdomen. Este tipo de looks se han convertido desde hace algunos años en un must del armario de las influencers y los colectivos más jóvenes. Lo ha combinado en clave total look, con zapatos destalonados en color fucsia y animal print de Magrit y bolso a tono, tipo bandolera, de Carolina Herrera.

El compromiso de la Reina Letizia con Cruz Roja se remonta varios años atrás. De hecho, en los primeros momentos de la pandemia, la Reina visitó las instalaciones de la organización y pudo comprobar de primera mano el funcionamiento del plan “Cruz Roja RESPONDE”. De la misma manera, hace apenas unas semanas, los Reyes visitaron una célula de crisis de Cruz Roja para apoyo a los afectados por la guerra en Ucrania.

Este año la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha tenido lugar bajo el lema y propósito de la Organización “Ser Mejores”, y en el contexto que deja la crisis sanitaria de la Covid-19, la erupción del volcán de La Palma, la emergencia climática y un conflicto armado en Europa, que aporta inestabilidad social y económica en todo el mundo, lo que hace vulnerables a personas que hasta la fecha nunca habían requerido de la ayuda de Cruz Roja.

Mientras que doña Letizia ha viajado a Valencia para este compromiso, el Rey ha participado en varios actos en Ciudad Real, entre ellos, una visita a la XI Feria del vino (FENAVIN). Este ha sido el primer acto de agenda para la Reina Letizia, que viajará el jueves a Pinofranqueado, para acompañar al Rey en los actos con motivo del centenario de la visita de Alfonso XIII a la comarca de Las Hurdes.