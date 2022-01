La Reina Letizia estrena una falda de cuero rompedora y ‘con truco’

Mientras el Rey Felipe sigue con su viaje a Puerto Rico y Honduras, la Reina Letizia continúa con su agenda en Madrid. En medio del huracán mediático que ha provocado la «interrupción de la relación matrimonial» de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, por el momento, fuentes de la Casa de S.M. el Rey permanecen al margen de la polémica. Hoy la Reina ha participado en una reunión en la capital con una de las instituciones con las que se encuentra más implicada, la Asociación Española contra el Cáncer, de la que es además presidenta de honor.

Después de estrenar agenda semanal el lunes con la entrega de las Medallas de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, Su Majestad de ha trasladado hasta la sede de la AECC en Madrid para presidir una reunión de trabajo con miembros del Consejo Nacional. Esta ha sido la primera reunión del año de la AECC, un encuentro en el que se ha de los logros alcanzados durante el 2021 y los próximos proyectos de cara al 2022.

La reunión se ha llevado a cabo de una manera mixta, parte presencial y parte virtual. Doña Letizia ha podido conocer toda la actividad de la Asociación desarrollada en el 2021, como la celebración de los 50 años investigando el cáncer; la consecución del medio millón de socios o el número de personas que han sido atendidas por la Asociación que, en el 2021, fueron 136.000. Durante la reunión, también se informó a la Reina sobre los retos de cara al 2022 que abordará la Asociación, como visibilizar las desigualdades que viven las personas con cáncer a través de una campaña que pondrá de manifiesto estas desigualdades que agrava el cáncer en la población española.

La Asociación ha recalcado a la Reina que «el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer» y que, frente a esta realidad, la Asociación seguirá impulsando el Acuerdo Contra el Cáncer para que, entre toda la sociedad, instituciones, empresas, población y el resto de actores sociales, se corrija esta situación.

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un look sobrio pero con un toque rockero. La Reina se ha decantado por una falda nueva de Hugo Boss en cuero, largo midi y corte ligeramente evasé. Tiene tiro alto, cinturón ancho y una abertura central que facilita caminar y que dejaba entrever sus torneadas piernas. Su precio original era de 349 euros, pero ahora está disponible por 279. También nueva y de Hugo Boss es la blusa, en color azul, con escote redondo y mangas abullonadas. Una pieza perfecta para dar un toque de color al look. Como complementos, unos zapatos de salón de Magrit y cartera de mano de Nina Ricci. No ha faltado una capa negra de Carolina Herrera, perfecta contra el frío de estos días. En lo que respecta a las joyas, de corte minimalista. Unos sencillos pendientes de aro y su anillo de Karen Hallam.

La Reina cerrará su agenda semanal este jueves, en la entrega del Premio de Periodismo Parlamentario Luis Carandell, y ya la semana que viene participará junto al Rey en un breve viaje a Viena.