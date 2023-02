La Fundación Aless Lequio es ya una realidad y Ana Obregón no puede estar más feliz de poner su granito de arena para apoyar a la investigación del cáncer. Después de crear la institución y tras varios meses de trámites burocráticos, la presentadora ha podido hacer la presentación oficial justo cuando está terminando El chico de las musarañas, un libro con el que continúa con el legado de su hijo.

Y es que, para ella, lo más importante es que el cáncer que afecta a miles de personas al año en España y el mundo entero, no quede en el olvido. Por eso ha decidido luchar con sus propias manos para que se investigue y, pasito a pasito, ir consiguiendo resultados. Una labor que, según ella, no está llevando a cabo el Gobierno. «En este país, desgraciadamente, el Gobierno no financia investigación del cáncer. Cada día mueren 300 personas en España de cáncer, siempre lo digo, es la pandemia silenciosa y, como el Gobierno se dedica a otras cosas, me voy a callar a lo que se dedica, pues hay muchas fundaciones en España maravillosas. Y con esta lo que queremos es financiar el cáncer infantil y de gente joven, que es el Sarcoma de Ewing», ha comenzado denunciando. «Esta fundación la única ayuda financiera que ha tenido ha sido, por un lado mis trabajos y por otro, gracias a Alessandro», ha zanjado.

Hace unos días, Ana Obregón destacó en sus redes sociales lo complicado que había sido montar una fundación en España y ahora ha querido explicarlo con más detalle: «A mí lo que me gustaría decir que en este país, con lo fácil que es el otros crear una fundación para ayudar a los demás, nos ha costado una lucha de dos años de abogados, de notarios…Yo no entiendo nada de eso y tampoco estaba con muchas fuerzas para hacerlo, menos mal que hemos dado con las personas correctas, pero es complicadísimo. Te lo ponen muy difícil».

Y es que, si la lucha contra el cáncer de su hijo ha sido complicada, su pérdida lo ha sido en mayor medida. Pero si a alguien tiene que dar las gracias es a Amancio Ortega: «Parte del tratamiento al principio que hizo mi hijo lo tuvimos que hacer en Estados Unidos porque era un tipo de radioterapia que aquí no existía. Y que gracias a Amancio Ortega, donde estés, que ha traído esa máquina de protonterapia, que es una máquina de una radioterapia muy específica y por mucho que diga Pablo Iglesias que es una limosna a los pobres pues… Pablito, hijo mío, gracias a eso se está salvando mucha gente».

Un zasca que ha sido muy aplaudido en la Red, pues cabe destacar que en diciembre de 2021, Pablo Iglesias comentó en RAC1 que era necesaria más inversión en sanidad pública y que la solución no eran las donaciones del fundador de Inditex: «Dicen que esto te lo soluciona Amancio Ortega, que paga muchos impuestos fuera de España, que te dona unas cuantas máquinas y ya tenemos resuelto el problema de la Sanidad pública. Váyase usted un poco a la mierda con este discurso».