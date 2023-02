La presentación de la Fundación Aless Lequio devuelve la sonrisa a Ana Obregón

Pese a que el pasado 13 de mayo de 2020 falleció Álex Lequio, su madre se está encargando de cumplir todos los sueños que se le quedaron en el tintero. Y es que, además de estar escribiendo el libro que su hijo comenzó y que ahora ha bautizado como El chico de las musarañas, Ana Obregón ha tenido oportunidad de presentar a la prensa la Fundación Aless Lequio, una iniciativa que tiene como objetivo el de financiar la investigación del cáncer, enfocado sobre todo a cáncer que afecta a niños y a jóvenes.

Aunque ya se encargó de desvelar algunas minucias sobre este emotivo proyecto a través de sus redes sociales, ha sido durante esta misma tarde cuando la protagonista de Ana y los 7 ha reaparecido en torno a las 18:00 horas en el Hotel Santo Mauro de Madrid, donde ha dado pistoletazo de salida a la que ella misma ha calificado como «la rueda de prensa más importante de su vida». Una cita en la que la presentadora ha expresado sus emociones sin reparo alguno, posando en el photocall previo con su mejor sonrisa y visiblemente contenta por todo lo que está consiguiendo después de haber tenido que lidiar con la muerte de los tres pilares fundamentales de su vida: sus padres y su hijo.

Ataviada con un vestido negro con una rosa blanca en el pecho en señal de luto, la actriz ha posado frente a las cámaras con total felicidad, aunque en solitario, algo que ha llamado especialmente la atención. Y es que, no ha habido ni rastro de Alessandro Lequio en una jornada tan especial, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de nada más y nada menos que del vicepresidente de la fundación. Algo que ha querido aclarar su ex con total naturalidad, admitiendo que ha dado positivo en coronavirus y que está «malísimo en la cama», por lo que no ha podido estar presente en este día tan importante en su vida.

Pero lo cierto es que ni esta notable ausencia ha conseguido empañar una fecha que Ana tenía muy marcada en su calendario, y así lo ha reflejado cuando ha hablado con la prensa, confesando estar «muy nerviosa»: «Es un día muy importante para mí porque por fin he podido cumplir el sueño de mi hijo, y mañana es el Día Internacional del Cáncer», comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre la importante donación que ha llevado a cabo la fundación para financiar la investigación de una enfermedad que se cobra miles de vidas al año en todos los rincones del planeta.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y Ana ha seguido haciendo hincapié en lo importante que era para Álex este proyecto: «El mayor sueño de mi hijo era ayudar a los demás (…) Hay muchas fundaciones en España maravillosas, pero en esta queremos financiar el cáncer infantil y de gente joven que es el sarcoma de Ewing, que es un cáncer terrible y muy agresivo y hay muy poca financiación (…) No tengo palabras para expresar lo bonito que es trabajar para los demás, y espero que aportemos ese granito de arena para que ninguna familia pase por lo que nosotros hemos pasado», señalaba, para después dejar entrever que también se ha tratado de un sueño para ella y para hacer más amena su vida: «Lo único que me ha mantenido aquí es seguir el legado de mi hijo con la fundación y con el libro que estoy terminando», zanjaba, visiblemente emocionada, sin poder contener las lágrimas al recordar a su hijo y a punto de comenzar una andadura que probablemente ayude a muchas personas que se hayan visto obligadas a pasar por una situación similar a la suya.