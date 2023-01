Alberto de Mónaco ha vuelto a dar positivo en coronavirus. Así lo ha confirmado el Palacio Grimaldi, en una semana especial para la familia, coincidiendo con el 45 cumpleaños de su esposa, la princesa Charlene. Según el comunicado que ha distribuido la oficina de prensa del soberano, el Príncipe no tiene síntomas, y su estado de salud no reviste ningún tipo de preocupación. De hecho, continúa volcado en su trabajo, eso sí, con la prudencia necesaria en estos casos.

Esto supone que el príncipe Alberto está llevando a cabo su labor institucional desde la distancia, en contacto permanente con los miembros de su gabinete, el Gobierno y sus colaboradores más cercanos. No se han dado más detalles sobre cuánto tiempo estará en aislamiento, aunque sí se ha confirmado que se mantendrá así de acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

A pesar de que el Príncipe se encuentra bien y que continúa trabajando, este contratiempo afecta de manera directa a su agenda institucional. Tal como ha trascendido, el soberano ha tenido que cancelar varios de sus compromisos. El hermano de la princesa de Hannover no podrá estar presente en las celebraciones de Santa Devota, una de las fiestas más importantes del Principado -patrona de Mónaco-, que tiene lugar a finales de esta semana. Por el momento, no se ha concretado quiénes serán los responsables de representar a la Casa Grimaldi, aunque cabe esperar que lo hagan la princesa Carolina acompañada de sus hijos y también la princesa Charlene, con el heredero y la princesa Gabriela. El pasado año, en Santa Devota no pudo estar la ex nadadora, que se encontraba aún recuperándose de las secuelas de la infección que la mantuvo tantos meses alejada de su familia, en Sudáfrica, sin poder regresar a casa.

El anuncio del positivo del príncipe Alberto se ha producido apenas unas horas antes del cumpleaños de su esposa, el primero que Charlene celebra tras su recuperación casi total. Como suele ser habitual en estos casos, dado que el Principado es muy hermético con estas cuestiones, no han trascendido detalles sobre cómo ha celebrado la familia esta fecha, es más, ni siquiera la propia Charlene ha compartido nada a través de las redes sociales, donde suele ser bastante activa.

Es la tercera vez ya que el soberano da positivo en coronavirus. La primera de ellas fue en la primera etapa de la pandemia, en uno de los momentos más críticos. El pasado año volvió a contagiarse y ahora lo ha hecho por tercera vez.

La última vez que se vio en público al soberano fue hace unos días, cuando acudió con sus hijos pequeños al Festival Internacional de Circo de Montecarlo, que este año ha recuperado el esplendor y la normalidad tras dos años marcados por la crisis sanitaria.