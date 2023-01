Ana Obregón ha encontrado un poco de calma entre tanta tormenta. No es ningún secreto que no está atravesando los mejores años y así lo ha hecho saber ella misma. Después de que su corazón de rompiera al perder a su hijo, Aless Lequio, la actriz ha tenido que hacer frente a la pérdida de dos pilares fundamentales en su vida, primero la de su madre y la última la de su padre. Sin embargo, ha sabido sacar fuerzas de flaqueza y tirar para adelante.

Ahora, después de presentar las Campanadas de TVE que se ha convertido ya en un momento súper especial para ella, la intérprete de Ana y los siete está a punto de cumplir uno de sus sueños. Tal y como ella misma anunciaba el pasado 3 de agosto, después de dos años de lucha, la Fundación Aless Lequio es ya una realidad. «Empezamos nuestra actividad: la investigación del cáncer aportando nuestro granito de arena para salvar vidas», comunicó.

Y por fin, este homenaje personal hacia su hijo va a abrir las puertas. Será el próximo viernes, 3 de febrero, cuando se realice la presentación de la Fundación en el Hotel Santo Mauro ubicado en la calle de Zurbano 36 de Madrid. Como era de esperar, al evento acudirán tanto la presidente, Ana García Obregón, como el videpresidente, Alessandro Lequio, además de otros miembros de la misma. Con esta presentación, se pone en marcha uno de los sueños de la actriz, que tiene como principal objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, la enfermedad que acabó con la vida de su hijo. Además, Ana Obregón ha encontrado por fin el local idóneo que albergará la institución. Su proyecto va cobrando forma y ahora estará situado en la calle Hermosilla, el pleno centro de Madrid.

De esta forma, la actriz ha vuelto a la primera plana de la crónica social, después de unas semanas completamente alejada de la Red. Es habitual que la presentadora comparta pequeños aspectos de su vida en su cuenta de Instagram y, sobre todo, lo que esté relacionado con su hijo. Sin embargo, desde el pasado 13 de enero no había vuelto a dar señales en el universo 2.0, cuando compartió un emotivo por los 32 meses del fallecimiento de su hijo Aless: «Y ya nada importa. Porque mi corazón emigró con el tuyo, para estar juntos eternamente». Y ahora sabemos el motivo.

La desaparición de Ana Obregón se ha debido, nada más y nada menos, que a la elaboración del proyecto que tiene entre manos. Han sido unos días intensos de trabajo en los que la actriz se ha centrado en continuar escribiendo el libro de su hijo, El chico de las musarañas. «Llevo más de ocho meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aún recuerdo que día que después de una quimio me dijiste: ‘Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer’. No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo», comunicaba la televisiva, añadiendo que está orgullosa de todo lo que hizo.