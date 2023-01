La muerte de Elena Huelva el pasado 3 de enero ha sido una de las noticias más tristes de los últimos días. La joven ha fallecido a los 20 años a consecuencia del Sarcoma de Ewing que padecía desde hacía varios años. Han sido muchas las personas que han querido mandar mensajes de apoyo y cariño a su familia, no solo figuras conocidas del panorama nacional, sino también personas anónimas, a los que la fuerza de Elena conquistó.

La joven se convirtió en todo un símbolo de resiliencia y fortaleza, a través de su lema ‘mis ganas ganan’. Elena supo ganarse el cariño de la sociedad española por su capacidad para mantener la sonrisa y el optimismo a pesar de las adversidades. Han sido muchas las personalidades destacadas de la sociedad española que en los últimos años han estado apoyando a Elena y que, ahora, tras su muerte, no han dudado en dedicarle emotivos mensajes. Algunas de ellas como Sara Carbonero, la cantante Aitana Ocaña o Ana Obregón, con las que pudo mantener contacto de manera constante.

El último en pronunciarse ha sido Manuel Carrasco, que ha querido dedicarle una canción. Con motivo de la celebración del Día de Reyes, el intérprete ha compartido un audio con un emotivo tema que le ha compuesto a Elena Huelva. Un post en el que sobre un fondo negro con estrellas se escucha la melodía, interpretada en la voz rasgada del andaluz. «No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí», comienza la canción. Un tema en el que el artista apenas puede contener la emoción.

«Si tú supieras, sin tú saberlo. Fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo. Yo, que a veces soy tan inconsciente, me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento. En tu calle amarga, mis primeros pasos… Pude de tu mano caminar. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la verdad», continúa la melodía, que se ha viralizado rápidamente. De hecho, en apenas unas horas, ya cuenta con más de 170.000 visualizaciones, a lo que se suman los comentarios, de personas conocidas y anónimas. Por ejemplo, la actriz Paula Echevarría ha escrito: «Me emociono… Si ella supiera… Ojalá la esté escuchando desde su estrella». «Elena desde el cielo cerrando los ojos y sonriendo para escucharte, Manuel», ha comentado Beatriz Luengo, mientras que Roberto Leal ha escrito un escueto «sin palabras».

Manuel Carrasco y Elena Huelva mantenían una estrecha amistad. Estas últimas Navidades, la familia del cantante acudió a la casa de Elena Huelva. Su mujer, Almudena Navalón, sus hijos Chloe y Manuel, y el propio Carrasco, pasaron una tarde con ella. «Hoy han traído alegría por aquí, a casita», escribió entonces Elena Huelva. No es la primera vez que Manuel Carrasco le dedica un tema, ya que en un concierto también le dedicó la canción Mujer de las mil batallas. En aquel momento, Elena estaba entre el público.