Rafa Sánchez ha sido uno de los asistentes a la celebración del treinta aniversario de Cadena 100 que se ha llevado a cabo este fin de semana en Madrid. El cantante ha estado acompañado de numerosos rostros conocidos del panorama musical, como Ana Mena, Nacho Cano, Malú, Antonio Orozco, Mai Meneses o Alaska entre otros.

El artista no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres y comentar algunos temas de actualidad, así como de su trayectoria. El vocalista ha declarado estar muy contento de participar en este aniversario, en el que ha compartido escenario con Nacho Cano, uno de sus grandes amigos, y un importante apoyo a lo largo de su carrera: “es una gran persona que fue nuestro descubridor”, ha comentado Rafa Sánchez. El cantante ha asegurado que para él es un regalo poder compartir escenario con el que fuera uno de los integrantes de Mecano.

Tras varias décadas dedicado al mundo de la música, el que fuera vocalista de La Unión está feliz de poder seguir esta trayectoria: “Soy un tipo afortunado por poder vivir de la música, me ha hecho ser mejor persona”, ha asegurado. Es más, ha comentado que para él no ha supuesto algo duro dedicarse al mundo del espectáculo, sino todo lo contrario.“Para mí, el sentido peyorativo de la palabra trabajo no existe”, ha dicho.

A sus sesenta años, el cantante disfruta de una vida relativamente tranquila: “Estoy viviendo una libertad especial”, ha sentenciado Rafa Sánchez, que confirma que no padece el lado oscuro de la fama. “Me muevo en trasporte público pero las cosas que nos da la fama son muy agradables”, ha comentado.“Estoy muy contento del equilibrio que tengo entre fama y vida personal”, ha asegurado el artista. Además, a pesar de las recientes revelaciones que ha hecho, Rafa explica que recibe mucho apoyo de sus seguidores en distintas plataformas y que no tiene ‘haters’.

El pasado mes de febrero, el artista concedió una entrevista a Sábado Deluxe en la que hizo una inesperada revelación sobre su pasado amoroso. El músico confirmó que una de las canciones más míticas del conjunto, Ella es un volcán, estaba dedicada a Cristina Tárrega, con quien mantuvo una relación. Él mismo reveló que el tema no le gustó mucho a la presentadora, ya que decía frases como “mi mami no quiere verme con mujeres como tú”. Según comentó, la pareja estuvo junta más de medio año, una temporada en la que ambos lo pasaron muy bien. Jorge Javier Vázquez, por su parte, ante esta inesperada confesión no dudó en decir que le parecía mucho tiempo porque Cristina Tárrega “es muy intensa”.

En esta ocasión, Rafa Sánchez ha reiterado sus declaraciones y ha asegurado que le tiene un cariño especial a la presentadora: “A Cristina Tárrega le guardo un cariño precioso, es un volcán, estuvimos ocho meses juntos”, ha comentado el cantante, que recalca que fue uno de los amores de su vida.

Ya hace unos meses, el que fuera vocalista de La Unión explicó entonces cómo conoció a Cristina Tárrega: “No os imagináis el día que la conocí. Iba con un traje de Montesinos, de cuero y con agujeros que hacían de lunares. Era un cañón”, explicó Rafa Sánchez, que ahora vuelve a confirmar que Cristina Tárrega ha sido uno de los amores de su vida.