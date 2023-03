Ana Obregón sigue siendo uno de los temas más candentes de la actualidad del papel cuché. Desde el pasado miércoles gran parte de la atención mediática está puesta en Miami, donde se encuentra tras haber sido madre mediante gestación subrogada. Pese a que la presentadora suele hacer gala de su habitual naturalidad a la hora de revelar detalles sobre su vida privada, esta vez ha optado por un absoluto hermetismo.

No existen apenas detalles sobre qué le ha llevado a sumergirse en ese proceso tras la pérdida de su hijo, Aless Lequio, que murió el 13 de mayo de 2020 a los 27 años a consecuencia del cáncer. La revista ¡Hola! fue la encargada de dar la noticia y en sus páginas se pudo leer que la presentadora se encuentra en una casa con vistas al mar.

Ahora, ha trascendido, tal y como ha podido saber El Español que la actriz cuenta con la ayuda de una cuidadora para los primeros días de vida del retoño.»Sólo le están haciendo llegar noticias positivas y buenas sobre la bebé. Declaraciones de sus amigos», ha explicado al citado medio una fuente cercana a Ana.

«Está informada, claro que sí, pero ella está ahora mismo en una nube y tiene claro que no va a permitir que nadie le estropee este momento», añaden. Motivo por el que ha decidido centrarse en la recién nacida para vivir esta especial etapa en la más absoluta tranquilidad e intimidad.

En un primer momento, la actriz barajó la posibilidad de llevarse el servicio contratado de España, pero una posible filtración a la prensa hizo que se lo pensara dos veces. Una vez en Miami y a través de un buen contacto de confianza, la presentadora dio con la persona correcta para que la ayudara en esta andadura que no le ha podido hacer más feliz.

Alessandro Lequio señala a los topos

Si bien en un primer momento Alessandro Lequio aseguró que no iba a hablar «ni ahora ni nunca» conforme pasaron las horas parece ser que el italiano ha ido cambiando de opinión. Durante la jornada del jueves, durante su intervención en El programa de Ana Rosa, aseguró por activa y por pasiva que él no había filtrado nada a los medios de comunicación, pese a ser uno de los pocos que sabía esta importante decisión de Ana Obregón.

A medida que fue avanzado el espacio, Lequio no dudó en señalar al entorno de Ana como los ‘topos’ de esta historia que ha abierto hasta los informativos. «Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno… me hacen gracia, hablan más que…», expresó en un primer momento. «¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí -dice mientras hace una peineta-«, expresó en un tono completamente irónico.